Serie B, Parma-Cittadella: le decisioni del giudice sportivo

Sono ben tredici gli squalificati dopo il ventottesimo turno della Serie B BKT. Mister Gorini dovrà rinunciare a Domenico Frare per la trasferta di Parma. In diffida ci sono Kastrati e Perticone, oltre la new entry Vita. Uno squalificato anche per gli uomini di mister Iachini, il giovane Simon Sohm.

Gli altri squalificati, tutti per un turno: Giulio Donati e Carlos Augusto (Monza), Federico Mattiello e Giuseppe Prestia (Alessandria), Riccardo Meggiorini e Davide Diaw (L.R. Vicenza), Oulai Kouan (Perugia), Alessandro Lovisa (Pordenone), Giuseppe Mastinu (Pisa), Fabrizio Paghera (Ternana) ed Alessandro Tuia (Lecce).