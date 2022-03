Serie B, Parma: i convocati di mister Iachini per la gara con il Cittadella

Come riportato dal sito ufficiale del Parma, rivale domani del Cittadella per la 29°giornata del campionato di Serie B BKT, sono 25 gli uomini scelti da Iachini e il suo staff tecnico per la gara di venerdì 11 marzo delle ore 21:00 allo Stadio Tardini del capoluogo emiliano. Squalificato Sohm, indisponibili per problemi fisici Buffon e Colombi, recupera in extremis Goran Pandev.

Ecco i ducali convocati per l’incontro:

Portieri: Piga, Rossi, Turk.

Difensori: Balogh, Circati, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Oosterwolde, Rispoli, Zagaritis.

Centrocampisti: Bernabè, Brunetta, Camara, Juric, Mallamo, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Correia, Man, Pandev, Simy, Sits.