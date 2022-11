Serie B, Parma: Lautaro Valenti "Il nostro obiettivo è battere il Cittadella"

Il Parma di Pecchia prosegue a Collecchio la preparazione in vista della gara contro il Cittadella. La sconfitta di Palermo avrà lasciato il segno su Man e compagni? Di certo sabato al Tardini, per gli uomini di Gorini sarà una gara molto difficile. Parola del difensore argentino Lautaro Valenti, tra i protagonisti di questo avvio stagionale ducale. Queste le sue dichiarazioni a tmw.com: "Mister Pecchia mi ha dato fiducia per tornare in campo e dimostrare quello che valgo, per contribuire a migliorare la squadra. Come ho detto, gli infortuni sono stati difficili per me e mi sono arrabbiato con me stesso per non essere in grado di tornare prima possibile in campo, ma ora sono tornato e mi sento più forte di prima. Ho cambiato la mia testa e il mio modo di pensare. La pressione si sente sempre, perché ogni giocatore vuole giocare nel campionato top d'Italia, e se non senti la pressione significa che non stai dando tutto te stesso. C'è sempre l'obbligo di vincere le partite, questo è il nostro obiettivo oggi. Pensando però partita dopo partita. Ora il nostro principale pensiero è il Cittadella"