Serie B, Beretta-Magrassi e il Cittadella torna con i 3 punti da Perugia

Il Cittadella torna a vincere dopo cinque giornate, si sblocca in avanti mandando in gol i suoi attaccanti e si rilancia in classifica. Tre buone notizie in un pomeriggio altamente convincente per la banda Gorini nello scontro salvezza del Curi contro il Perugia. Le reti di Beretta e Magrassi mandano gli uomini di Gorini a 14 punti agganciando la Spal e portandosi a distanza di sicurezza dalla zona playout, ora a 3 lunghezze.

SEGNA SEMPRE LUI. Ci deve essere qualche cosa di magico nell'aria del Curi per Jack Beretta, professione centravanti. Per il secondo anno di fila, l'ex enfant prodige del Milan segna in terra umbra e porta punti importanti al Cittadella. La sua rete al 12' è un trattato di come si deve difendere il pallone spalle alla porta, girarsi in un fazzoletto e scaraventare la sfera in gol. Una rete da danzatore delle aree di rigore o da ariete vecchio stampo. Dipende da come si preferisce guardare il gioco del calcio. Mister Gorini chiedeva l'episodio per sbloccare il suo reparto avanzato? Eccolo accontentato in questo mite pomeriggio umbro di fine ottobre.



VITTORIA MERITATA. È un Citta tonico, pimpante, dominante nel primo tempo, con almeno altre tre occasioni per arrotondare il risultato. Il Perugia prova a lanciarsi in avanti, ma come aveva previsto Gorini, lascia inesorabilmente spazi e su una possibile ripartenza granata arriva il secondo giallo di Iannoni, colpevole di due falli al dir poco sciagurati nel giro di 45 minuti. Nella ripresa con l'uomo in più, Perticone e compagni abbassano la serranda, respingendo la reazione di nervi del Perugia. In contropiede nel finale c'è la rete, con dedica al cielo, di Magrassi, abilissimo a raccogliere un pallone vagante in area piccola dopo una bella azione in contropiede orchestrata da Tounkara e Mazzocco. Marchetti e Gorini possono sorridere e guardare al prossimo impegno in casa, contro il Modena, con ottimismo e rinnovata fiducia. Il Citta è tornato a fare paura.

PERUGIA-CITTADELLA 0-2

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORE Beretta (C) al 12' p.t., Magrassi (C) al 50' s.t.

PERUGIA (3-5-2)

Gori 6; Sgarbi 5 (dal 1' s.t. Kouan 6), Curado 6, Dell’Orco 5,5; Casasola 6,5, Bartolomei 6 (dal 44' s.t. Olivieri s.v.), Luperini 6, Iannoni 4, Paz 5,5 (dal 28' s.t. Beghetto 6); Strizzolo 5,5 (dal 19' s.t. Di Carmine 5,5), Melchiorri 5 (dal 19' s.t. Di Serio 5,5)

Panchina: Moro, Righetti, Vulikic, Vulic, Lisi, Baldi

Allenatore F.Castori 5,5

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6,5; Cassandro 6 (dal 13' s.t. Mattioli 6), Perticone 7, Visentin 7, Donnarumma 6,5; Vita 6,5, Pavan 6, Mastrantonio 6 (dal 13' s.t. Mazzocco 6); Lores Varela 6,5 (dal 28' s.t. Carriero 6); Beretta 7 (dal 37' s.t. Tounkara s.v.), Antonucci 6,5 (dal 29' s.t. Magrassi 6)

Panchina: Maniero, Manfrin, Del Fabro, Frare, Ciriello, Danzi

Allenatore E.Gorini 7,5

Arbitro: Minelli di Varese 6,5

Assistenti: Marchi 6 - Niedda 5



Espulso Iannoni (P) al 45' p.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

Ammoniti Cassandro (C), Mastrantonio (C), Beretta (C), Perticone (C) per gioco scorretto; per proteste; per comportamento non regolamentare



NOTE spettatorii 5605, abbonati 2764, 31 ospiti. Tiri in porta 2-4. Tiri fuori 2-8. In fuorigioco 0-1. Angoli 1-6. Recuperi: p.t. 2', s.t. 7'