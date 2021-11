Serie B, Perugia-Cittadella: dirige l'incontro Prontera

Dopo il pareggio in terra umbra contro la Ternana, si ritorna in campo sempre in Umbria, questa volta a Perugia per il Cittadella di capitan Pavan e compagni. Sarà il Signor Alessandro PRONTERA della sezione di Bologna a dirigere Perugia-Cittadella sabato alle ore 18.30 allo Stadio Renato Curi di Perugia.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Vono di Soverato, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Di Monte di Chieti. Quarto uomo il Sig. Feliciani di Teramo, con al V.A.R. Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. Sig. Capaldo di Napoli.

Doppio allenamento odierno per il Cittadella di mister Gorini, mentre domani si riprenderà il lavoro nel pomeriggio in vista della gara contro la Ternana con una sessione pomeridiana alle 14:30.