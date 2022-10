Serie B, Perugia-Cittadella: i convocati di mister Gorini per la sfida del Curi

Sono 22 gli uomini scelti da coach Gorini per la gara di domani alle 16:15 contro il Perugia, valida per la 11°giornata di campionato. Out Embalo per un affaticamento muscolare rimediato post Palermo