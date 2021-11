Serie B, Perugia-Cittadella: i convocati di mister Gorini

Sono ancora 22 i convocati da mister Gorini per la sfida di domani alle 18:30 al Renato Curi di Perugia contro la Perugia di Alvini per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B BKT. Adorni out squalifica, sempre fuori dalla lista Tounkara ed Okwonkwo, ancora alle prese con problemi al ginocchio che si porta dietro dalla gara con il Pisa pre sosta.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Smajlaj, Mattioli, Donnarumma, Frare, Perticone, Ciriello, Cassandro, Benedetti

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Pavan

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Tavernelli.

Per quanto riguarda la probabile formazione, scelte obbligate in un po' tutti i ruoli in porta. Sistema di gioco il solito 4-3-1-2 con Kastrati in porta, mentre in difesa si va verso il quartetto composto da Cassandro, Perticone, Frare, per lo squalificato Adorni e il rientrante Benedetti. A centrocampo ecco la filastrocca: Vita, Pavan, Branca con Antonucci tra le linee. In avanti spazio a Baldini supportato da Tavernelli.