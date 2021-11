Serie B, Perugia-Cittadella: i precedenti tra le due squadre

Ripartenza a gonfie velle per il Perugia di Alvini, contro un Crotone ingenuo e temerario defensivamente, nella tredicesima giornata del campionato di Serie B. Contro il Cittadella sono i 5 precedenti, con il primo risalente l'anno 2014/2015. Bilancio in grande equilibrio con due vittorie per il Grifone e due vittorie per il Cittadella, oltre a pareggio a reti bianche dell'annata 2018/2019. Grande equilibrio anche in termini realizzativi: sei reti per il Cittadella e sei per il Perugia.

Ecco tutte le gare elencate in ordine cronologico:

2014-15 - Serie B, Perugia Cittadella 3-1 37′ Falcinelli (Pg), 48′ Fossati (Pg), 63′ Coralli, 94′ Verre (Pg)

2016-17 - Serie B, Perugia Cittadella 2-0 reti: 48′, 64′ Di Carmine

2017-18 - Serie B, Perugia Cittadella 1-3 20′ Kouamè, 23′ Cerri (Pg), 56′ Schenetti, 83′ Strizzolo

2018-19 - Serie B, Perugia Cittadella 0-0

2019-20 - Serie B, Perugia Cittadella 0-2 7’ D’Urso, 45′ Diaw

Qui sotto il tabellino dell'ultima gara disputata tra Perugia e Cittadella al Curi:

Perugia: Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco; Falzerano (62′ Fernandes), Carraro (58′ Buonaiuto), Balic, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Iemmello (72′ Capone), Falcinelli. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Dragomir, Konate, Melchiorri. Allenatore: Massimo ODDO

Cittadella: Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone (46′ Frare) Benedetti; Vita, Pavan, Branca; D’Urso (68′ Luppi), Diaw, Rosafio (62′ De Marchi). A disposizione: Maniero, Mora, Iori, Camigliano, Bussaglia, Proia, Panico, Celar. Allenatore: Roberto VENTURATO

Reti: 7’ D’Urso, 45′ Diaw