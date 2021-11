Serie B, Cittadella: il Perugia nel mirino, il programma della settimana

Sempre al lavoro il Cittadella di mister Gorini per preparare al meglio il match di sabato 27 novembre alle ore 18:30 contro il Perugia al Curi per la 14ª giornata di Serie BKT. Obiettivo principale, ovviamente, tornare alla vittoria, sfuggita per questione di centimetri in quel di Terni nell'ultimo turno. Contro il Grifone c'è da capire chi sostituirà il sempre presente sinora Adorni nel cuore della difesa. A fronte di uno squalificato, ecco un gradito ritorno a disposizione, come Benedetti, terzino sinistro titolare della squadra diretta da Gorini. Per granata in arrivo un bel tour de force con tre gare di campionato in otto giorni. Si parte sabato contro il Perugia, come scritto sopra, si passa per l'impegno casalingo di mercoledì 1 dicembre contro il Como al Tombolato (ore 20:30) e si termina con la trasferta piemontese con l'Alessandria di domenica 5 dicembre sempre alle ore 20:30. Grande attesa per comprendere le condizioni di Okwonkwo, sostituto con alterne fortune da Tavernelli e Beretta contro la Ternana. Dal recupero del nigeriano, passano gran parte delle speranze di fare bottino pieno al Curi di Perugia.

Questo il programma dei prossimi giorni del Cittadella:

Mercoledì 24/11 - Allenamento ore 10.30 e 14.30

Giovedì 25/11 - Allenamento ore 14.30

Venerdì 26/11 - Partenza per il ritiro di Perugia

Sabato 27/11 - Perugia - Cittadella, 14°Giornata Serie B BKT, Stadio Renato Curi ore 18:30