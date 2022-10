Serie B, Perugia: col Cittadella c'è la riapertura della Curva Nord

Domenica contro il Cittadella riaprirà la Curva Nord dello stadio Curi, quella del tifo organizzato biancorosso, mai aperta quest’anno a causa dell’inagibilità. Con l'annuncio del Comune di Perugia, il settore potrà essere agibile al 100%. Investimento di oltre un milione di euro per la messa a norma della porzione di stadio umbro.

Motivo in più per soriddere in casa Perugia. Con il recupero definitivo del difnsore Curado, la difesa torna numericamente apposto per Castori. In attacco c'è il rischio stop per Melchiorri. Al posto della punta biancorossa, tra i più in forma del periodo con tre reti tra Sud Tirol e Reggina, spazio per Di Carmine, ex della gara. Attenzione alle situazioni di Rosi ed Angella, fuori completamente dal progetto tecnico di Castori.