Serie B, Perugia-Cittadella: come ci arriva il Grifone

Seconda trasferta consecutiva per il Cittadella di mister Gorini. Sempre in Umbria, contro una squadra con i medesimi punti dei granata. Un match all'insegna dell'equilibrio, quello che si prevede contro il Perugia di mister Alvini. Come la Ternana, ci troviamo di fronte ad una neopromossa un po' atipica per la categoria, ma soprattutto di grande blasone. I 20 punti in classifica parlano chiaro: il Grifone punta a svolgere un campionato tranquillo con ambizioni da big. Quattordici reti fatte, 12 subite e una sensazione di grande solidità che accompagna ogni gara degli uomini di Massimiliano Alvini, condottiero attuale del Perugia.

Gli uomini da tenere d'occhio sono noti a Gorini e al suo staff. L'esterno sinistro Lisi, già 3 reti, l'ala Carretta e poi la zanzara, al secolo Manuel De Luca, autore di 4 reti in campionato. Una squadra tremendamente pragmatica, in grado di gestire al meglio il possesso palla grazie ad un 3-5-2, che in fase difensiva si accartoccia in un pratico 5-3-1-1. Se al Cittadella mancherà per squalifica Adorni, anche il Perugia ha il suo bel da fare con gli assenti: Rosi per Covid e Burrai in mezzo al campo squalificato solo per citare due figure centrali, senza dimenticare il capitano Angella alle prese con una lesione del bicipite femorale sinistro.

Mancanze importanti in vista della gara con i granata, per un Perugia che in casa ha un rendimento ancora tutto da chiarire e definire. 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con sette reti siglate e sette subite. Nell'ultimo incontro gli uomini di Alvini hanno trovato la vittoria contro il Crotone. Si ripeteranno contro il Cittadella?