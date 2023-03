Serie B, Perugia: i convocati di Castori per la gara contro il Cittadella

Mister Castori recupera Ekong e Iannoni, ma perde Dell'Orco ed Olivieri. Perugia con assenze pesanti quello che si presenta in Veneto. Oltre ai due precedentemente citati squalificati Curado e Rosi, per una linea difensiva tutta da inventare per il tecnico ex Carpi. A tal proposito chiamato anche il giovane Baldi in difesa. Questo l'elenco completo:



Portieri: Gori, Furlan, Abibi

Difensori: Cancellieri, Angella, Vulikic, Paz, Lisi, Baldi, Struna, Sgarbi

Centrocampisti: Iannoni, Vulic, Luperini, Bartolomei, Casasola, Santoro, Kouan, Capezzi

Attaccanti: Matos, Ekong, Di Carmine, Di Serio

Probabile formazione in campo al Tombolato: Gori; Angella, Sgarbi, Struna; Casasola, Capezzi, Iannoni, Lisi; Kouan; Di Carmine, Di Serio