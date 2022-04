Serie B, Perugia: mister Alvini (conferenza stampa) "Contro il Cittadella non sarà un'ultima spiaggia"

Dal canale ufficiale Youtube del Perugia, prossimo avversario del Cittadella domani al Tombolato per la 33°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Massimiliano Alvini. Panoramica sulla gara di Crotone e il futuro del Grifone:

"Accettiamo il pareggio. Riteniamo il Crotone una squadra di valore che veniva da buone prestazioni. È stata una gara difficile. È un pareggio importante per noi, siamo ancora in corsa per i playoff. Sì, in mezzo al campo c'erano dei duelli, ma non eravamo in difficoltà. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo meglio ha fatto meglio il Crotone ma abbiamo avuto comunque tre occasioni importanti che potevamo sfruttare meglio. È stata una partita meno tattica, più fisica. Faremo di tutto per arrivarci. Siamo comunque una neo-promossa e sarebbe un gran risultato: ci proveremo fino alla fine. Contro il Cittadella no, non credo proprio sarà un'ultima spiaggia, è ancora lunga. Non dobbiamo vivere questo momento così. Ripeto, accetto il pareggio perché il Crotone è un'ottima squadra. Perché D'Urso dalla panchina? Credo che Carretta abbia fatto un'ottima gara, comunque il calciatore in questione ha giocato le altre gare dall'inizio."