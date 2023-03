Serie B, Perugia: mister Castori: «Il Cittadella è ostico a prescindere da quanto accaduto all’andata»

Quattro sconfitte nelle ultime cinque in trasferta, ma la convinzione di invertire il trend per risucchiare anche il Cittadella nella lotta per la salvezza. Con questo desiderio mister Castori presenta in conferenza stampa la partita contro il Cittadella:

"La sosta forzata? Abbiamo preso quello che ci ha riservato la situazione. È chiaro che poi abbiamo cercato di intensificare il lavoro dove c’era qualcosa da recuperare e sfruttato la pausa per recuperare energie fisiche e mentali. Mi riferivo ad Angella, Di Serio ed Ekong, non porteremo via Olivieri che non è ancora pronto, oltre ai due squalificati. I bilanci è meglio farli alla fine. Il Cittadella è ostico a prescindere da quanto accaduto all’andata, conosciamo il suo modo di giocare. Ma le partite passate vanno sempre in archivio. Le motivazioni le abbiamo a prescindere dalla sconfitta subita in casa. Chiunque abbiamo di fronte, lo rispettiamo ma sappiamo che dobbiamo fare la nostra partita per portare a casa punti. Lavoriamo su noi stessi, sui nostri automatismi, dobbiamo essere bravi a saper dare risposto a tutto quello che in campo si verifica. I recuperi degli elementi di qualità? Avere tutta la rosa a disposizione aiuta, è difficile per noi che andiamo forte recuperare al 100% dopo soli 4 giorni. Dopo Cittadella avremo tre partite in casa e avere l’intero organico o quasi a disposizione avrà un peso. I numeri sono fatti apposta per essere smentiti. Cercheremo di smentire già a Cittadella il trend delle partite fuori casa. La classifica è momentanea, non credo che il discorso salvezza si esaurisca alle ultime 6 squadre. Anche chi è più avanti deve stare attento. Ci sono trenta punti ancora a disposizione e sono tanti, credo che chi ci precede non possa considerarsi ancora tranquillo".