Serie B, impresa Cittadella a Pisa, i granata tornano alla vittoria dopo 4 sconfitte di fila

Il Cittadella torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Lo fa all'Arena Garibaldi di Pisa, al termine di una gara tiratissima, giocata sul filo dei nervi, nella ventesima giornata del campionato di Serie BKT. Un'affermazione sostanzialmente meritata per gli uomini di Gorini, autori di un primo tempo condotto con grande personalità e una ripresa più sofferta per il ritorno del Pisa. I granata sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione diretta, agganciando il treno dei playout.

LE SCELTE DI GORINI. Subito in campo due nuovi acquisti su tre in casa Cittadella. Salvi occupa l'out destro difensivo, mentre Crociata si posiziona sul centro destra di centrocampo, con Branca e Mastrantonio come colleghi di reparto. In avanti spazio alla fantasia di Antonucci e Lores Varela a supporto di Asencio. Il Pisa non sorprende, con il solito sistema di gioco fluido, con le posizioni di Morutan e Masucci a galleggiare sulla trequarti.

MASTRA-GOL. Pronti via ed è subito grande Citta, con la rete di Mastrantonio al 4'. Antonucci crea sulla destra, Asencio torreggia e Mastrantonio irrompe con il mancino dal limite. Tutto facile, tutto bellissimo per la squadra di Gorini. I toscani appaiono frastornati, sorpresi dalla verve granata, ancora vicina al raddoppio in almeno quattro situazioni con Antonucci, Crociata e Lores Varela, due volte. In particolare Crociata è tra i più vivi della prima parte di gara, con tante giocate intelligenti e un controllo dei tempi di manovra inconsueto nell'ultimo periodo dalle parti di Cittadella.

BRIVIDI MORUTAN. Il Pisa è tutto in Morutan. Quando si accende il rumeno sono dolori per il Cittadella. Sui suoi tiri in porta c'è sempre Kastrati, mentre quando decide di condividere per i compagni, spalanca la porta a Gliozzi, contratto in corner dalla difesa granata al 42'. Il Cittadella tiene, con qualche affanno, ma gestendo il pallone con intelligenza nei vari momenti della partita.

CHE DEBUTTO CROCIATA. Gorini non si accontenta e il raddoppio arriva su palla inattiva. Mastrantonio batte corto per Crociata, e quest'ultimo si inventa una magia di destro dai 30 metri. Traiettoria imparabile per Livieri, suo ex compagno di squadra nella primavera del Milan, e Cittadella meritoriamente avanti di due reti al termine di un grande primo tempo di Perticone e compagni.

LIVIERI C'È. Anche nella ripresa l'approccio alla gara del Cittadella è dei migliori, con Lores Varela a chiamare al miracolo Livieri. Per l'ex secondo di Nicolas una prestazione più che positiva. Ionita al 54' va vicinissimo alla rete, ma Cassandro chiude provvidenzialmente in corner. Sugli sviluppi della palla inattiva la sforbiciata di Gliozzi è più scenografica che altro. Decisamente meglio il Pisa nella ripresa, con il Cittadella incapace di gestire il possesso palla in maniera efficace ed intelligente. Il tiro di Gliozzi al 59' è debole, ma è un campanello d'allarme ben chiaro, che si tramuta in incubo un minuto dopo con la rete di Morutan, puntuale a tagliare sul primo palo l'assist preciso di Esteves. Per il numero 80 pisano, 5 gol stagionale.

KASTRATI SALVA TUTTO. Mastrantonio risponde dal limite al 61', ma è solo esterno della rete. La gara a questo punto si impantana tra tanti duelli in mezzo al campo e un generale abbassamento dei ritmi. Gorini decide di mettersi con il 4-4-2, con Antonucci e Donnarumma esterni di centrocampo e fa debuttare in serie B Tommy Maistrello. Kastrati ci mette le manone sul tiro a giro di Morutan, rifugiandosi in angolo. Nel recupero succede di tutto. Gualtieri prima fischia un rigore a favore del Pisa, per un presunto tocco di mano di Crociata in area di rigore, salvo tornare sui suoi passi riguardando l'azione al VAR. Al 97' Kastrati salva ancora il risultato sullo scatenato Morutan e finisce qui. Il Cittadella interrompe a 13 la serie positiva del Pisa e torna a respirare. Per la salvezza bisognerà fare i conti - eccome - con la squadra di Gorini.

Questo il tabellino della gara dell'Arena Garibaldi:



PISA-CITTADELLA 1-2

PRIMO TEMPO 0-2



MARCATORI Mastrantonio al 4' p.t. (C), Crociata al 44' p.t (C), Morutan al 15' s.t. (P)

Pisa (4-3-2-1): Livieri 6.5; Esteves 6, Hermannsson 5,5 (dal 33' s.t. Canestrelli s.v.), Barba 5, Beruatto 6,5; Ionita 5,5 (dal 11' s.t. Sibilli 6), Nagy 5,5 (dal 24' s.t. Mastinu 5,5), Marin 6 (dal 24' s.t. Touré 6); Morutan 7, Masucci 6 (dal 33' s.t. M.Tramoni s.v.); Gliozzi 5

PANCHINA Nicolas, Jureskin, De Vitis, Calabresi, Rus, L.Tramoni, Cissè

Allenatore: D'Angelo 5,5

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 7,5; Salvi 6,5, Perticone 6,5, Frare 6, Cassandro 6,5; Crociata 8, Branca 6 (dal 36' s.t. Carriero s.v.), Mastrantonio 6,5 (dal 25' s.t. Donnarumma 6); Antonucci 5,5 (dal 36' s.t. Pavan s.v.); Lores Varela 6,5 (dal 13' s.t. Maistrello 6) Asencio 6 (dal 25' s.t. Embalo 6)

PANCHINA Maniero, Felicioli, Del Fabro, Mattioli

Allenatore: E. Gorini 7



ARBITRO: Gualtieri di Asti 7

ASSISTENTI: Lo Cicero 6,5 - Lombardi 6,5

AMMONITI Salvi (C), Barba (P), Mastinu (P) Antonucci (C) per gioco scorretto; Kastrati (C) per comportamento non regolamentare

NOTE Tiri in porta 7-6. Tiri fuori 9-9. In fuorigioco 2-5. Angoli 9-5. Recuperi: p.t. 1', s.t. 5'