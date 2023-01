Serie B, Pisa-Cittadella: le 5 curiosità da non perdere della 20°giornata

All'andata al Tombolato contro il Pisa è terminata 4 a 3 in favore del Cittadella. L'ideale coronamento di una partenza a razzo degli uomini di Gorini, capaci sette giorni prima di piegare in Coppa Italia il Lecce di mister Baroni, neopromosso in Serie A. Cinque mesi dopo, per la 20°giornata di campionato, tutto ribaltato. Il Pisa è la squadra più in forma del campionato, con 11 punti raccolti nelle ultime 5 partite, mentre il Cittadella è reduce da quattro sconfitte di fila nel mese di Dicembre. Ecco le 5 curiosità imperdibili di Pisa-Cittadella:

Sono otto le vittorie del Cittadella contro il Pisa in Serie B (1N, 2P); la formazione veneta ha ottenuto più successi (nove) nel torneo cadetto soltanto contro l’Ascoli. Il Cittadella vanta una media di due reti a partita contro il Pisa in Serie B (22 in 11 sfide): tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel torneo, per i veneti si tratta della media realizzativa più alta nella competizione.

Dal ritorno di Luca D’Angelo, il Pisa è rimasto imbattuto in casa in Serie B, grazie a un pareggio seguito da cinque vittorie; la squadra toscana non conquista sei vittorie di fila all’ombra della Torre Pendente dal periodo tra febbraio e luglio 2020.

Il Cittadella ha perso le ultime quattro partite di Serie B con un punteggio complessivo di 0-8; l’ultima volta in cui i granata hanno infilato una serie più lunga di sconfitte nel campionato cadetto risale al luglio 2020 (cinque, con Roberto Venturato in panchina); inoltre, i veneti potrebbero restare a secco di gol per cinque gare di fila per la prima volta nella competizione.

In questa sfida, si affrontano una delle tre squadre che ha realizzato più gol (il Pisa, assieme a Reggina e Bari a quota 30) e quella che ne ha segnati di meno (il Cittadella, 13); quella toscana è anche la compagine che vanta la miglior percentuale realizzativa (12.6%), mentre i granata registrano la peggiore (5.2%).

Ernesto Torregrossa ha realizzato tre gol in otto partite di Serie B contro il Cittadella; nella competizione, soltanto contro Perugia (quattro reti) e Pescara (cinque) l’attaccante del Pisa ha fatto meglio. Raúl Asencio ha giocato tre partite in Serie B con la maglia del Pisa, nel 2019/20, entrando sempre dalla panchina a gara in corso.

(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)