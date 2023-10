Dopo la sosta, Cittadella alla riconquista dell'Arena (Garibaldi) e del Pisa

Due settimane per leccarsi le ferite e ripartire più carichi e sicuri di prima. Con questo mantra il Cittadella di Gorini ha vissuto la sosta di ottobre. Colpa, si fa per dire, del pareggio beffa contro la Ternana, giunto al termine della migliore prestazione stagionale dei granata. Il pari con la Ternana una lezione da non ripetere in futuro, soprattutto contro un avversario come il Pisa, storicamente "talismano" per Branca e soci, ma con qualità tecniche decisamente superiori agli uomini di Lucarelli. Appuntamento alle ore 14:00 all'Arena Garibaldi "Romeo Anconetani" per la decima giornata di campionato di Serie B. I Gorini boys veleggiano in zona off season grazie ai 13 punti in 9 partite, mentre la vittoria in casa per il Pisa di Aquilani è ancora una chimera in questa stagione.

Difesa (quasi) in emergenza

Anche a Pisa, ancora straordinari nel cuore delle retroguardia per il duo difensivo Pavan-Angeli. Per fortuna in questa sosta il direttore generale Marchetti ha estratto dalla feretra delle sue infinite conoscenze calcistiche - e degli svincolati - un nuovo difensore pronto all'uso per Gorini, Stefano Negro. L'ex Pordonone è stato subito precettato alla causa, con il Goro chiamato a rinunciare a tanti uomini per la trasferta toscana: i centrali Frare, Cecchetto e Sottini, l'habitué Enrico Baldini, ma soprattutto Andrea Tessiore. Si spalancano le porte della trequarti per Claudio Cassano, due reti nelle ultime due apparizioni e la sensazione che sia lui l'uomo destinato a raccogliere l'eredità tecnica di Mirco Antonucci. In attesa di capire su chi vuole puntare stabilmente in avanti, il Goro si coccola il suo classe 2003, pronto al duello con il più reclamizzato Emanuel Vignato.

Pisa, che succede?

Aquilani predica calma, ma sa che i numeri - almeno all'Arena Garibaldi - non sono dalla sua. Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questo, il Pisa non vince da sette partite casalinghe. Letta così, con la tradizione spesso favorevole del Cittadella contro i nerazzurri (9 vittorie su 12 incontri in B), può sembrare tutto facile, ma la solidità difensiva del collettivo pisano, con tre clean sheet raccolti nelle ultime quattro è un dato da non sottovalutare. Gorini lo sa, esattamente come è conscio della qualità dei vari Barberis, Valoti, Vignato, Torregrossa, Moreo, senza dimenticare il possibile recupero in extremis di Arena, talento ricco di colpi e fantasia, che ha fatto a pezzi quasi da solo ad agosto la Sampdoria di Pirlo.

I precedenti

L'Arena Garibaldi territorio di conquista nella storia per il Cittadella. Nei 6 precedenti in terra Toscana in Serie B sono ben 4 le vittorie dei granata a fronte di due sole sconfitte. Allargando lo spettro d'analisi alle 12 sfide con i nerazzurri, la società del presidente Gabrielli si trova in largo vantaggio nel conto delle vittorie, ben 9 contro le 2 dei toscani e un solo pareggio, con una media di due reti a partita contro il Pisa in Serie B (24 in 12 sfide): tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel torneo, per i veneti si tratta della media realizzativa più alta nella competizione.

Tutti i precedenti incontri e risultati in serie B:

22-11-2008 - Pisa-Cittadella 0-3

18-04-2009 - Cittadella-Pisa 1-0

17-12-2016 - Cittadella-Pisa 1-0

08-05-2017 - Pisa-Cittadella 1-4

24-11-2019 - Cittadella-Pisa 1-1

03-07-2020 - Pisa-Cittadella 2-0

28-11-2020 - Pisa-Cittadella 1-4

12-03-2021 - Cittadella-Pisa 2-0

07-11-2021 - Cittadella Pisa 2-0

20-03-2022 - Pisa-Cittadella 1-0

13-08-2022 Cittadella-Pisa 4-3

14-01-2023 Pisa-Cittadella 1-2

La Probabile Formazione del Cittadella

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci (Carriero); Cassano; Pittarello, Maistrello (Magrassi)



Emergenza in difesa in casa Cittadella, già raccontata qualche riga sopra, a fronte del rientro di Giraudo sulla sinistra. Restano gli uomini contati e le scelte obbligate per il Goro, che davanti a Kastrati conferma la linea difensiva vista contro il Lecco e la Ternana, composta da Salvi, Pavan, Angeli e Giraudo. In mezzo al campo intoccabili Vita e Branca, mentre il ruolo di mezzala sinistra è conteso tra Carriero ed Amatucci con quest'ultimo favorito per una maglia dal 1'. Cassano alle spalle dell'intoccabile Pittarello e di uno tra Maistrello e Magrassi, con il primo avanti nelle preferenze rispetto il secondo.



Questi i convocati di Gorini:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Angeli, Salvi, Pavan, Carissoni, Rizza, Giraudo, Negro

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Branca, Vita, Saggionetto, Kornvig, Amatucci

Attaccanti: Maistrello, Magrassi, Cassano, Pittarello, Baldini, Sanogo, Pandolfi



La Probabile Formazione del Pisa



Pisa (3-5-1-1)

Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe; Esteves, Barberis, Veloso, Marin, Beruatto; Valoti; Torregrossa. All. Aquilani



Confermata la difesa a 3 in casa Pisa, con il trio Calabresi, Canestrelli e Laverbe a protezione di Nicolas. Esteves e Beruatto a tutta fascia, mentre in mezzo spazio al trio Barberis, Veloso e Marin. Occhio alla posizione di Mattia Valoti, annunciato sulla trequarti, alle spalle di Torregrossa: l'ultima vittoria del Pisa contro il Cittadella, nel marzo 2022 è firmata proprio dall'ex Brescia

Questi i convocati di mister Aquilani:

Portieri: Nicolas, Loria, Campani

Difensori: Leverbe, Caracciolo, Canestrelli, Hermannsson, Esteves, Beruatto, Calabresi, Barbieri

Centrocampisti: Marin, Nagy, Valoti, Piccinini, Veloso, Barberis

Attaccanti: L. Tramoni, Gliozzi, Torregrossa, Mlakar, Vignato, Masucci, Arena, Moreo



Dirige Juan Luca Sacchi: il fischietto di Macerata ha incrociato il Cittadella in 16 occasioni. I granata hanno trionfato 6 volte, a fronte di altrettanti 5 pareggi ed altrettante sconfitte 5 sconfitte. Nell'ultimo precedente con l'arbitro marchigiano, i ragazzi di Gorini hanno trionfato nello scontro salvezza al Tombolato contro il Benevento per 3 a 1, grazie ai gol di Vita, Maistrello e Carriero a rimediare l'iniziale vantaggio di Pettinari.

Il resto del turno - 10°giornata

Venerdì 20 Ottobre, ore 20:30

Parma-Como 2-1 8' Man (P), 74' Charpentier (P), 90+3' Barba (C)



Sabato 21 Ottobre, ore 14:00

Bari-Modena

Cremonese-Südtirol

Lecco-Ascoli

Pisa-Cittadella

Ternana-Brescia



Sabato 21 Ottobre, ore 16:15

Catanzaro-Feralpisalò

Sampdoria-Cosenza



Domenica 22 Ottobre, ore 18:30

Reggiana-Venezia



Lunedì 23 Ottobre, ore 20:30

Spezia-Palermo



CLASSIFICA: Parma 23**, Palermo 19*, Venezia 18, Catanzaro 18, Cosenza 14, Como 14*, Cremonese 13, Cittadella 13, Modena 12*, Brescia 10***, Sudtirol 10*, Bari 10, Pisa 9*, Ascoli 9, Reggiana 8, Ternana 6, Spezia 6*, Feralpisalò 5, Sampdoria 4, Lecco 1***

* una partita da recuperare, ** una partita in più, *** tre partite da recuperare

Dove guardare Pisa-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Pisa-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.