Serie B, Pisa-Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara dell'Arena Garibaldi

Sono 22 gli uomini scelti da coach Gorini per la gara di domani alle 14.00 allo stadio Romeo Anconetani contro il Pisa di D'Angelo, valida per la 31°giornata di campionato. Sempre out Danzi, Okwonkwo e Tounkara. Rientra Visentin