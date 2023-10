Il Cittadella si sveglia tardi e si inabissa a Pisa

Niente da fare. Questa volta i poteri taumaturgici dell'Arena Garibaldi di Pisa non bastano per evitare al Cittadella la terza sconfitta del suo campionato. La squadra di Aquilani vince con merito nella decima giornata di campionato, trova la prima affermazione del suo campionato tra le mura amiche e si rilancia in classifica. Decisamente tardivo il risveglio degli uomini di Gorini, ma poteva essere quasi sufficiente per strappare almeno un punto. Ubriacati dal possesso palla del Pisa - soprattutto nei primi 45' - e puniti su due disattenzioni - una per tempo - da Piccinini ed Esteves, entrambi al primo gol nella loro carriera in Serie B, Vita e compagni si sono risvegliati dall'82' in poi. Prima una traversa dello stesso numero 16 del Cittadella, poi una super parata di Nicolas su Pittarello, la rete della speranza di Magrassi a tempo quasi scaduto ed infine ancora Nicolas a dire di no al solito Pittarello. Resta il rammarico per Gorini di non aver visto questi ultimi 15' per più fasi della gara. Nel complesso il Pisa merita i tre punti, mentre i granata restano a 13 punti in classifica e venerdì prossimo al Tombolato arriva la Cremonese di Stroppa.

DOMINIO NERAZZURRO. Gorini prova a dare fiducia alla squadra che ha ben figurato dall'inizio contro la Ternana, con il solo Giraudo in difesa per l'infortunato Carissoni. Il primo tempo è interamente di marca Pisa con gli uomini di Aquilani che costringono Maniero a due belle parate nei primi 10' e passano al 16' con Piccinini, ma il merito della rete è tutto di Tramoni. L'ala corsa devasta in dribbling Giraudo e mette una palla perfetta per il rimorchio del fantasista classe 2001, il quale controlla e fulmina Maniero con un sinistro che s'infila nell'angolino basso. Il portiere padovano non è perfetto nella circostanza, al tempo stesso la difesa del Citta lascia parecchio a desiderare in questa situazione. I granata subiscono la quinta rete nei primi 15' in questo campionato, praticamente una ogni due incontri. Un dato decisamente da migliorare al più presto.

CAPITANI INFORTUNATI. Caracciolo, poco dopo il vantaggio, esce per infortunio, ma il Pisa vola sugli esterni, soprattutto con Tramoni ed Esteves, immarcabili per i terzini granata. E se a Pisa piove, nel Cittadella al 29' inizia a grandinare, con il capitano Branca che alza bandiera bianca dopo uno scontro di gioco con Valoti. Entra Danzi e il Cittadella continua a soffire contro i soliti noti. Esteves al 36' colpisce il palo dal limite al termine di un assolo dalla sinistra e sul proseguo dell'azione Valoti trova la traversa sull'inserimento. Cittadella non pervenuto, con l'unico timido tentativo che arriva al 45' con Cassano, ampiamente a lato. Nel finale di tempo c'è ancora l'asse Tramoni-Esteves a far tremare la difesa del Citta, ma l'ex Porto non trova la deviazione vincente sull'assist del francese

CANESTRELLI SALVA, ESTEVES PUNISCE. Nella ripresa fuori Maistrello, impalpabile, dentro Magrassi. Lo spartito per almeno 30 minuti della seconda frazione resta lo stesso del primo tempo: Pisa in controllo, Cittadella a rincorrere il pallone. Magrassi al 58' prova a suonare la carica, ma è un episodio isolato, con Canastrelli abile a murare e sventare un'ottima chance per il Cittadella. Gorini rischia la terza punta al 69', Pandolfi, ma esattamente un minuto dopo l'ingresso in campo dell'ex Cosenza il Pisa raddoppia con Esteves, che supera Maniero in uscita dopo un bel uno-due con Torregrossa. Maniero si riscatta su Veloso al 77' ed evidentemente l'intervento del portiere patavino sveglia i granata che nel finale iniziano a premere verso la porta di Nicolas.

VITA CHE SFORTUNA, MAGRASSI GOL. Il numero 16 del Citta suona la carica all'84' con una traversa sfortunata di controbalzo da fuori area. Il forcing granata aumenta di voltaggi, Pittarello si divora il gol della speranza tre minuti più tardi, anche se Nicolas è decisamente efficace in uscita. I rimpianti si sprecano, i corner iniziano ad accumularsi a dismisura e su uno di questi, al termine di un'azione flipper in area di rigore, Magrassi trova il gol della speranza. Sacchi aggiunge un minuto di recupero e Pittarello a tempo scaduto non trova la deviazione vincente per il pari. Nicolas tiene la palla lì e salva la vittoria del suo Pisa. Aquilani festa con il brivido, per Gorini qualche pensiero sull'ennesimo approccio alla partita poco convinto dei suoi.

Questo il tabellino della sfida:

PISA-CITTADELLA 2-1

FINE PRIMO TEMPO 1-0



MARCATURA Piccinini (P) al 15' p.t.; Esteves (P) al 25' s.t.. Magrassi (C) al 49' s.t.

PISA (3-4-2-1)

Nicolas 6; Canestrelli 6,5, Caracciolo 6 (dal 19' p.t.Leverbe 6), Beruatto 6,5; L.Tramoni 7,5 (dal 16' s.t. Calabresi 6), Marin 6 (dal 16' s.t. Nagy 6), Miguel Veloso 6,5, Esteves 7,5; Piccinini 7 (dal 16' s.t. Vignato 6), Valoti 6,5 (dal 41' s.t. Barbieri s.v.); Torregrossa 7

PANCHINA Loria, Hermannsson, Nagy, Mlakar, Vignato, Masucci, Arena, Moreo, Calabresi, Barbieri, Barberis

ALLENATORE Aquilani 7



CITTADELLA (4-3-1-2)

Maniero 6; Salvi 5,5, Pavan 6, Angeli 5,5 (dal 38' s.t. Negro s.v.), Giraudo 5; Vita 6, Branca 5,5 (dal 29' p.t. Danzi 5,5), Carriero 5,5 (dal 23' s.t. Mastrantonio 5,5); Cassano 5,5 (dal 23' s.t. Pandolfi 5,5); Pittarello 5, Maistrello 5 (dal 1' s.t. Magrassi 6,5)

PANCHINA Kastrati, Rizza, Amatucci, Kornvig, Saggionetto, Sanogo

ALLENATORE Gorini 5,5

ARBITRO Sacchi di Macerata 6

ASSISTENTI Severino 6 - Arace 6

AMMONITI Giraudo (C), Pittarello (C), Marin (P), Angeli (C), per gioco scorretto, Leverbe (P) per comportamento non regolamentare

NOTE Tiri in porta 6 (un palo e una traversa)-2 (con una traversa). Tiri fuori 7-8. In fuorigioco 1-2. Angoli 5-7. Recuperi: p.t. 6’, s.t. 4’