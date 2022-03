Serie B, Cittadella ancora una sconfitta, il Pisa va con il minimo sforzo

La strada della continuità in questa stagione per il Cittadella è lunga e tempestosa e non trova pace nemmeno all'Arena Garibaldi di Pisa. Vincono i nerazzurri per 1 a 0 grazia ad un acuto di Torregrossa nei primi quarantacinque minuti, al termine di una gara contratta e nervosa, con ben otto ammoniti e Frare espulso. Insomma, battaglia sportiva cotta e mangiata in cui si è visto poco dello spirito propositivo che ha contraddistinto il Cittadella nelle trasferta di Lecce e Parma. Dal canto suo il Pisa incarta la gara grazie al maggior tasso tecnico del suo centrocampo e soprattutto grazie ad Ernesto Torregrossa, alla sesta rete in campionato in appena undici apparizioni. Parlare di spostamento di equilibri, per l'ex Sampdoria, è riduttivo. Consolazione di giornata, le sconfitte di Ascoli e Perugia, che significano una sola cosa: la distanza dalla zona playoff resta sempre a 4 punti. Dettaglio non da poco in vista di un Aprile per cuori coraggiosi

LA CRONACA

Le squadre scendono in campo con due sistemi di gioco speculari. Il Citta si affida ai soliti noti, con la conferma di Cassandro terzino destro al posto di Mattioli. Il Pisa mette in campo l'artiglieria pesante con Lucca e l'intoccabile Torregrossa in avanti, supportati da Sibilli. Subito cattive notizie dopo dodici minuti di gioco. Un fiscalissimo Aureliano ammonisce Branca per fallo ai danni dell'ex Siega. Il capitano granata, diffidato, salterà la gara del 2 aprile contro la Ternana al Tombolato. In precedenza, al 6', proprio Siega serve Sibilli in area di rigore, ma il colpo di testa del trequartista pisano è sul fondo. La gara nel primo tempo è dominata da un tatticismo affascinante per i fanatici di tattica e dintorni, meno per gli spettatori. I colpi non si risparmiano e per sbloccare la partita serve l'episodio, che arriva puntuale al 39'. Merito di Birindelli a credere su una palla persa sulla destra, il quale ripulisce e scarica indietro per Siega che crossa secco in mezzo per Torregrossa, bravissimo ad anticipare Frare e Dal Fabro e infilare alle spalle Kastrati. Oltre al gol subito, sul finale del primo tempo c'è tempo per un altro paio di episodi. L'infortunio di Dal Fabro, sostituito da Visentin, l'occasione di Lucca, su cui Kastrati è attento, ed infine Vita che rientra sul sinistro, ma trova un attentissimo Nicolas a parare. Al ritorno dagli spogliatoi nessun cambio e ancora Vita ci prova, ma Nicolas si allunga facilmente. Il tatticismo e i colpi proibiti non si contano in campo. C'è un bel da fare per Aureliano in termini di cartellini e richiami. Il Cittadella prova a giocare palla a terra e quando lo fa trova Cassandro (61') non preciso da fuori area e Baldini (65') che tenta da posizione defilata l'eurogol, pallone a lato. Kastrati al 67' si esalta su Siega, arrivato davanti alla porta granata tutto solo. È il preambolo dell'espulsione di Frare, che coglie un secondo giallo per un fallo ingenuo ai danni di Torregrossa. Anche con l'inferiorità numerica il Cittadella prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma non trova la rete. Al 72' Branca si immola su Puscas lanciato a rete, a certificare che i tentativi di spingere in avanti ci sono tutti da parte degli uomini di Gorini, ma in quel di Pisa, almeno oggi pomeriggio, non si passa. La sosta arriva provvidenziale per i granata, apparsi scarichi. Contro la Ternana per Gorini scatta ancora la conta dei disponibili, con Frare e Branca squalificati. Tra 14 giorni si capirà come sarà il mese di Aprile dei granata. I playoff, fortuna vuole, sono ancora a portata di mano.

Ecco il tabellino della gara di Pisa:

PISA: Nicolas; Birindelli, Leverbe Caracciolo, Beruatto; Siega (76' Mastinu), Nagy, Marin (86' Tourè); Sibilli (71' Gucher); Torregrossa (71' Puscas), Lucca (86' Masucci). A disposizione: Livieri, Dekic, Cohen, Di Quinzio, De Vitis, De Marino, Marsura. All.: Luca D’Angelo

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro, Del Fabro (42′ Visentin), Frare, Donnarumma; Vita (61' Lores Varela), Pavan (61' Laribi), Branca; Antonucci (73' Perticone); Beretta (73' Tavernelli), Baldini. A disposizione: Maniero, Benedetti, Mazzocco, Mattioli, Icardi, Mastrantonio. All.: Edoardo Gorini

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Moro-Muto)

Reti: 39' Torregrossa

Espulsi: 70' Frare per doppio ammonizione

Ammoniti: Lucca, Branca, Frare, Siega, Marin, Mastinu, Caracciolo, Cassandro.

Angoli: 3 – 2

Recupero: 2′ e 4′