Serie B, Pisa-Cittadella, le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro il Pisa all'Arena Garibaldi "Romeo Anconetani":

CITTADELLA (4-3-1-2)

Maniero 6; Salvi 5,5, Pavan 6, Angeli 5,5 (dal 38' s.t. Negro s.v.), Giraudo 5; Vita 6, Branca 5,5 (dal 29' p.t. Danzi 5,5), Carriero 5,5 (dal 23' s.t. Mastrantonio 6); Cassano 5,5 (dal 23' s.t. Pandolfi 5,5); Pittarello 5, Maistrello 5 (dal 1' s.t. Magrassi 6,5)

PANCHINA Kastrati, Rizza, Amatucci, Kornvig, Saggionetto, Sanogo

ALLENATORE Gorini 5,5



Maniero 6: Ok, non è perfetto sulla rete di Piccinini, ma in precedenza tiene in vita il Cittadella con due super interventi su Tramoni e Veloso. Incolpevole su Esteves, si ripete ancora sull'ex Hellas Verona nella ripresa.

Salvi 5,5: L'ex Porto è un cliente complicatissimo e nel primo tempo lo patisce a tutti i livelli. Meglio con il passare dei minuti, quando inizia ad arrangiarsi con mestiere e saggezza.

Pavan 6: Soffre i movimenti di Torregrossa, ma rispetto ad Angeli nel finale riesce a farsi apprezzare per alcune spizzate decisamente ispirate. In precedenza ha il merito di tenere in piedi la barca anche quando sta per affondare.

Angeli 5,5: C'è una maledizione nel reparto centrale per Gorini. L'ex Renate esce per infortunio e le sensazioni non sono positive. Un passetto indietro rispetto a Terni. (Dal 38' s.t. Negro s.v.: Debutta e fa numero in area di rigore negli assalti finali)

Giraudo 5: Tramoni è imprendibile e gli scappa da tutte le parti. Quando il francese esce, dal suo lato arriva Esteves, altro satanasso del match. Meglio resettare e in fretta.

Vita 6: La traversa è un lampo che scuote i compagni e li spinge al forcing finale. Solita gara piena di quantità e con qualità in momenti alterni.

Branca 5,5: Prima della sua uscita c'è un'ottima chiusura su Piccinini in avvio, ma soffre il palleggio del Pisa ed esce dopo uno scontro con Valoti. Gorini prega perché non sia nulla di grave. (Dal 29' p.t. Danzi 5,5: Viene da pensare se sia veramente un regista da centrocampo a 3 o sia meglio proporlo come mezzala di qualità. Anche a Pisa fatica a trovare spazi e linee di passaggio pulite).

Carriero 5,5: In balia, come tutti i compagni, del palleggio del Pisa. La grinta c'è sempre, meno l'apporto tecnico alla causa. (Dal 23' s.t. Mastrantonio 5,5: Questa volta non ripete la magia del gennaio scorso, ma con lui in campo la mediana del Cittadella lotta alla pari con i dirimpettai locali).

Cassano 5,5: Aquilani l'ha studiato, si vede. Il 10 granata riceve pochi palloni a disposizione e quei pochi che gestisce si percepisce una certa frenesia nel cercare la conclusione verso la porta. (Dal 23' s.t. Pandolfi 5,5: L'azzardo di Gorini con la gara ancora sull'1 a 0. Passano due minuti e il Pisa raddoppia. Nel finale fa sentire la sua fisicità nelle palle inattive, ma non trova mai il guizzo vincente).

Pittarello 5: É sempre difficile dare insufficiente ad un giocatore generoso come lui, ma le due occasioni nel finale potevano essere decisive. In una è bravo Nicolas, nell'altra era auspicabile fare meglio. Come direbbe Ted Lasso, "Pitta, sii un pesce rosso!"

Maistrello 5: Benissimo contro la Ternana, non pervenuto a Pisa. Caracciolo prima e Leverbe poi lo gestiscono spesso con le cattive. Una giornata storta, può capitare. (Dal 1' s.t. Magrassi 6,5: La Toscana gli porta bene. Dopo Empoli, ecco Pisa. Terza rete stagionale per il Magra, che ha il merito di non mollare in tutta la ripresa)

Mister Gorini 5,5: E salgono a 5 i gol presi nei primi 15' di gioco. Un record stagionale che Goro avrebbe preferito non avere. Più ordinato e quadrato il Cittadella nella ripresa, peccato la reazione tardiva.

I voti del Pisa di Aquilani:

Nicolas 6; Canestrelli 6,5, Caracciolo 6 (dal 19' p.t.Leverbe 6), Beruatto 6,5; L.Tramoni 7,5 (dal 16' s.t. Calabresi 6), Marin 6 (dal 16' s.t. Nagy 6), Miguel Veloso 6,5, Esteves 7,5; Piccinini 7 (dal 16' s.t. Vignato 6), Valoti 6,5 (dal 41' s.t. Barbieri s.v.); Torregrossa 7

PANCHINA Loria, Hermannsson, Nagy, Mlakar, Vignato, Masucci, Arena, Moreo, Calabresi, Barbieri, Barberis

ALLENATORE Aquilani 7