Serie B, Pisa-Cittadella: i precedenti delle due squadre

L'Arena Garibaldi è una sorta di talismano per i colori del Cittadella, se è vero che nei 9 precedenti ufficiali con i nerazzurri, i veneti si trovano in largo vantaggio. Il primo successo risale in C1, nella stagione 2003-2004, con un perentorio 0-3 firmato da Sgrigna (2) e Ruopolo. L'ultima affermazione è quella dello scorso anno con un netto 4 a 1 per gli uomini all'epoca diretta di Venturato, con i gol rispettivamente di Gargiulo, Ogunseye, Pavan e Iori.

99/00 (C1) Pisa-Cittadella 1-1

02/03 (C1) Pisa-Cittadella 2-0

03/04 (C1) Pisa-Cittadella 0-3

06/07 (C1) Pisa-Cittadella 1-1

08/09 (Coppa Italia) Pisa-Cittadella 1-2

08/09 (B) Pisa-Cittadella 0-3

16/17 (B) Pisa-Cittadella 1-4

19/20 (B) Pisa-Cittadella 2-0

20/21 (B) Pisa-Cittadella 1-4