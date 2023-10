Serie B, Pisa-Cittadella: i precedenti tra le due squadre in Toscana

L'Arena Garibaldi territorio di conquista nella storia per il Cittadella. Nei 6 precedenti in terra Toscana in Serie B sono ben 4 le vittorie dei granata a fronte di due sole sconfitte. Allargando lo spettro d'analisi alle 12 sfide con i nerazzurri, la società del presidente Gabrielli si trova in largo vantaggio nel conto delle vittorie, ben 9 contro le 2 dei toscani e un solo pareggio, con una media di due reti a partita contro il Pisa in Serie B (24 in 12 sfide): tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel torneo, per i veneti si tratta della media realizzativa più alta nella competizione. Tradizione positiva per la squadra di Gorini, confermata dall'ultima affermazione dello scorso 14 gennaio firmata Mastrantonio e all'epoca dal neo-acquisto Giovanni Crociata: un 2 a 1 fondamentale per la rincorsa salvezza granata.

Tutti i precedenti incontri e risultati in serie B: