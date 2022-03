Serie B, Pisa-Cittadella: le statistiche della 31°giornata

Se i precedenti dicono bene al Cittadella, nell'attualità il Pisa è la difesa meno perforata della B di quest'anno, con sole 24 reti subite in 30 partite, ma soprattutto ha un fantastico approccio alla gara, se è vero che sono ben 10 le marcature nei primi 15' di gioco ad opera degli uomini di mister D'Angelo. Attenzione al mese di marzo in casa Pisa: per mister D'Angelo è il mese d’oro delle sue squadre. Ben 1,85 la media punti/partita del tecnico nerazzurro con il bilancio formato da:

24 vittorie

15 pareggi

8 sconfitte

47 partite disputate

Un po' di primati: partita numero 200 in serie B per Ahmad Benali, tenendo in considerazione solo le partite di regular season, mentre Mirko Antonucci è il calciatore del campionato cadetto 2021/22 pluri-sostituito: 24 le sue uscite anzitempo in 30 turni. Il Cittadella vanta anche il maggior numero di ammonizioni della categoria, 101 in 30 partite, il maggior numero di giocatori espulsi in favore, 7 come la Cremonese, la squadra con meno varietà nel mandare in gol i suoi giocatori, solo 9, e quella che segna meno con i subentrati, appena 1 come il Perugia.