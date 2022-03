Serie B, Pisa: mister D'Angelo (conferenza stampa): "Il Cittadella è sempre una squadra non semplice da affrontare"

Dal sito ufficiale del Pisa, prossimo avversario del Cittadella domani all'Arena Garibaldi stadio Romeo Anconetani per la 31°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Luca D'Angelo. Panoramica sui recuperi dei nerazzurri e un piccolo focus sul Citta di mister Gorini:

?Il Cittadella è sempre una squadra non semplice da affrontare, conosciamo il loro modo di giocare e cercheremo di fare la nostra partita mantenendo alta l?attenzione. Abbiamo recuperato Touré e Beruatto, ma abbiamo altri ragazzi che non sono stati bene; potremo valutarli soltanto domani prima della partita. Sappiamo di non avere giocato come sappiamo ad Ascoli e dovremo fare una prestazione migliore contro il Cittadella. Nell'arco di un campionato può accadere, non succede solo a noi. ?