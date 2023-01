Serie B, Pisa: mister Taddei (Conferenza Stampa) "Cittadella tosto e rognoso, gara da approcciare bene"

Con mister Luca D'Angelo lievemente indisposto, in conferenza stampa a Pisa si presenta il suo vice Riccardo Taddei. Queste le dichiarazioni in vista della sfida contro il Cittadella, gara valida per la 20°giornata del campionato di Serie BKT:

"L’avversario lo conosciamo bene, tosto e rognoso. Se c’è una squadra in Serie B che può metterti in difficoltà se non lo approcci bene è proprio il Cittadella una squadra con qualità ben allenata e che verrà a Pisa con tanta voglia di riscattarsi. Per noi, ma come per tutti, è una ripartenza dopo una lunga sosta e questo rappresenta sempre una incognita; ma, come ho detto, vale per tutti. La squadra sta bene, solo Caracciolo e Torregrossa saranno out, gli altri hanno fatto 10 giorni di ottimo lavoro e c’è l’imbarazzo della scelta."