Serie B, Pisa: ko ad Ascoli, oggi nerazzurri subito in campo

Come riportato dal sito ufficiale del Pisa, prossimo avversario domenica del Cittadella alle ore 14:00 per la 31°giornata di campionato, ripresa immediata degli allenamenti per i nerazzurri di mister D'Angelo. Allenamento come sempre differenziato per i calciatori scesi in campo nella gara contro l'Ascoli dello stadio Del Duca e lavoro specifico per tutti gli altri prima della partitella finale a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Il programma dei toscani nei prossimi due giorni vedrà Masucci e compagni allenarsi venerdì pomeriggio al centro sportivo San Piero, mentre sabato la rifinitura si svolgerà all’Arena Garibaldi, stadio "Romeo Anconetani".

Questo il tabellino dell'ultima gara del Pisa contro l'Ascoli:

ASCOLI (4-3-1-2). Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Falasco (93′ D’Orazio); Saric (75′ Eramo), Buchel, Caligara (93′ Salvi); Ricci (75′ Maistro); Tsadjout, Dionisi (56′ Bidaoui) A disposizione. Guarna, Bolletta; Tavcar, Franzolini, Palazzino, De Paoli, Iliev. Allenatore Sottil

PISA (4-3-1-2). Nicolas; Hermannsson (56′ Berra), Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Nagy, De Vitis (56′ Sibilli), Mastinu (75′ Cohen); Benali (56′ Marin); Puscas (67′ Torregrossa), Lucca. A disposizione. Livieri, De Marino, Siega, Gucher, Di Quinzio, Marsura, Masucci. Allenatore D’Angelo.

Arbitro. Valerio Marini di Roma 1 (Costanzo-Passeri)

Reti. 41′, 45' Dionisi

Note. Ammoniti Tsadjout, Birindelli, Cohen.

Recupero 2′, 3′

Spettatori 4.027