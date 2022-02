Serie B, Pordenone-Cittadella: Beretta-gol, i granata tornano alla vittoria dopo due mesi

Un anno e due giorni dopo è ancora Beretta a decidere Pordenone-Cittadella. E come un anno e due giorni fa è un successo di misura quello dei granata sui friulani. Tre punti dopo due mesi, autentico ossigeno per i ragazzi di mister Gorini, che dopo lo stop contro la Cremonese dimostrano di aver appreso la lezione. Onore delle armi al Pordenone, apparso inconsistente in avanti, nonostante le buone trame di gioco viste al Teghil.

LA CRONACA

Scelte previste per mister Gorini in avanti con Beretta promosso titolare dopo il positivo finale di gara contro la Cremonese. Mastrantonio preferito a Mazzocco come mezz'ala sinistra, mentre sulla trequarti agisce Baldini per Antonucci. Cassandro padrone dell'out destro difensivo. Le scelte del tecnico granata vengono subito ripagate dal vantaggio al 3'. Cassandro sfonda a destra e mette un rasoterra insidiosissimo al centro. La deviazione di Dalle Mura è un invito a nozze per Beretta che appoggia facilmente in rete. L'avvio shock sorprende i friulani, che al 9' rispondono con Butic. Kastrati vola e devia in angolo. Sul capovolgimento di fronte Cassandro in contropiede si traveste da Rui Costa e serve un filtrante molto invitante per Beretta, che spara di prima e chiama al miracolo Perisan. Siamo al 10'. Beretta grande protagonista nel primo quarto d'ora, quando prende l'ascensore su punizione di Baldini dalla destra e per poco non trova il gol della sua doppietta personale. Pallone alto di poco sopra la traversa. Dopo i primi quindici minuti di fuoco, il Cittadella abbassa la temperatura della gara, mentre il Pordenone prova a surriscaldarla, spesso senza successo. Al 36' punizione molto pericolosa di Cambiaghi, che si infrange sulla barriera, ma nel batti e ribatti Deli va vicino al pareggio con un rasoterra mortifero. Palla di pochissimo fuori alla sinistra di Kastrati. Un minuto dopo Pellegrini, lanciato a rete, spaventa Kastrati, ma la palla è sopra la traversa. Il Pordenone continua a crescere, come al 39' con cross dalla destra di Andreoni e colpo di testa di Deli, lontano dallo specchio della porta. Al tramonto del primo tempo Alessio Vita prova a sorprendere Perisan, ma il portiere friulano chiude la serranda.

Nella ripresa subito due cambi per i padroni di casa con Di Serio e Vokic in campo per Deli e Pellegrini. Nella sostanza tattica non cambia nulla, perché i granata ripartono forti a caccia del raddoppio. Okwonkwo prima viene murato da Anastasio e poi Barison. La risposta del Pordenone sta nella staffilata dalla sinistra di Anastasio. Solo esterno della rete. Mancino a giro di Baldini al 58', ma Perisan abbranca in presa facile. Il Citta è più propositivo, ben sistemato in campo. Il rientro nel cuore del gioco di Pavan si sta facendo sentire inutile nasconderlo. Donnarumma, poco dopo il quarto d'ora della ripresa, si immola due volte sulle conclusione a botta sicura di Lovisa. Il neo entrato Lovisa è dinamite pura, dalla sinistra mette un pallone velenosissimo al 65' e per poco non trova la deviazione vincente da parte di Butic e Di Serio. Sempre Butic, un minuto dopo, parte in percussione inseguito da Dal Fabro, ma la conclusione, in equilibrio precario, si perde alta. Tavernelli entra in campo per Okwonkwo ed appena entrato si divora il raddoppio, con un tiro debole centrale su Perisan. Sempre Tavernelli, su cross di Cassandro, impatta di testa la sfera, ma trova la presa sicura di Perisan. Vita a rimorchio per Tavernelli, che viene stoppato da Dalle Mura. Molto positivo l'ingresso di Tavernelli, per dare ancora più brio in avanti. Baldini all'88' inventa una danza sulla linea di fondo sulla destra e butta in mezzo un cioccolatino solo da scartare per Tavernelli, che non trova l'impatto con il pallone da pochissimi passi. Brivido per Kastrati al 92' per una punizione velenosissima di Lovisa, deviata dalla barriera in corner. Frare al 93' eroico sul colpo di testa di Sylla e Kastrati su Cambiaghi al 95', sigillano i tre punti per i granata.

Ecco il tabellino della gara al Teghil di Lignano:

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Andreoni (64' Lovisa), Barison, Dalle Mura, Anastasio (83' Sylla); Deli (46' Vokic), Torrasi (76' Iacoponi), Zammarini; Cambiaghi; Butic, Pellegrini (46' Di Serio). A disposizione: Bindi, El Kaouakibi, Bassoli, Perri, Lovisa, Valietti, Di Serio, Vokic, Gavazzi, Stefani, Sylla, Iacoponi. All.: B.Tedino

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Dal Fabro, Frare, Donnarumma; Vita (85' Lores Varela), Pavan (85' Mazzocco), Mastrantonio (70' Laribi); Baldini; Beretta, Okwonkwo (73' Tavernelli). A disposizione: Maniero, Perticone, Ciriello, Visentin, Benedetti, Icardi, Tavernelli, Laribi, Lores Varela, Mazzocco. All.: E.Gorini

Arbitro: Sozza di Seregno (Berti-Bercigli)

IV Uomo: Iacobellis

VAR-AVAR: Minelli, Ranghetti

Reti: 3' Beretta

Ammoniti: Deli, Cassandro, Frare, Tedino (allenatore Pordenone), Di Serio, Pavan, Barison, Laribi



Angoli: 5-8

Recupero: 1'; 5'

Spettatori: 468 spettatori (30 del Cittadella)