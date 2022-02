Serie B, Pordenone-Cittadella: mister Gorini "La sconfitta con la Cremonese ci può servire da lezione"

Conferenza stampa prepartita per mister Edoardo Gorini dal Tombolato di Cittadella. Trasferta nel Friuli per i granata, contro il Pordenone di mister Tedino, reduce dai quattro gol subiti contro il Parma di Iachini. Domani servirà il riscatto a Lignano, parola del tecnico granata. Queste le sue parole:

"Giochiamo ogni 3 giorni, il turn over ci sarà necessariamente. Abbiamo tre infrasettimanali in un mese. Situazione nuova, non sono costretto al turn over, ma cerco di mettere la formazione migliore e più equilibrata, in funzione dei giocatori che ho a disposizione. Al momento non ho tutti disponibili. La logica è mettere i migliori, tenendo conto che ci sarà bisogno di fare ruotare tutti. Con la Cremonese è stata una gara sbagliata, in cui abbiamo sbagliato i concetti. È una gara da cancellare e che ci può servire da lezione. La Cremonese non ha fatto granché per vincere la partita, diciamo che l’abbiamo agevolata. Spero di non ripetere gli errori del primo gol e di tutta la partita. Se non mettiamo in campo i nostri concetti, è facile che possiamo perdere contro chiunque."

Assenze, squalificati, ma non solo: "Fortunatamente sono tutti recuperati Pavan, Frare e Benedetti. Mancheranno Branca, Danzi e i tre squalificati, i primi due hanno problemi fisici. Chi è qua da più tempo è chiaro che abbia dentro i concetti e può trasferirli a chi è qui da meno tempo, ma in realtà è tutta la squadra che deve aiutarsi. I concetti sono semplici, ma il tempo è poco. Proprio per questo motivo chi ha veste la maglia granata da più tempo deve aiutare i nuovi e fargli capire i nostri concetti che ci hanno permesso di ottenere determinati risultati. Al posto di Antonucci e Okwonkwo sto valutando. Quest’ultimo lo stiamo gestendo con il ginocchio, ma ultimamente è migliorato. Nel girone di ritorno ha già fatto due gol, il ginocchio sta meglio, si allena di più con la squadra e la situazione la stiamo valutando. Dobbiamo valutare se può o meno fare due gare in tre giorni o magari giocare a gara in corso. Sul trequartista ho varie soluzioni e le stiamo valutando."

Stop alla serie positiva, come ci si può riprendere: "Partite facili non ce ne sono. Lo vediamo in ogni occasione. Chi si deve salvare fa sempre grandi risultati, perché sono squadre combattive, con qualità e vogliono fare punti. Nel girone di ritorno il campionato cambia. Il Pordenone farà di tutto per vincere, ma la sconfitta con la Cremonese ci può servire da lezione e ci può far capire che se facciamo le cose come si deve non perdiamo.

Ancora sul tema Adorni e la stabilità difensiva: "Adorni fa parte del passato ed è stato rimpiazzato da due giocatori validi, scelti appositamente per le nostre esigenze. Secondo me dopo il mercato siamo rinforzati. Quando arrivano nuovi giocatori c'è bisogno di tempo per lavorarci, ma è anche vero che attualmente non c'è. Sono arrivati due giocatori intelligenti, disponibili e non faranno fatica ad inserirsi con i giusti tempi. Poi se ci sono dubbi o domande è meglio chiedere, piuttosto che portarli in campo. Nella storia ci sono sempre state cessioni importanti e arrivi a sostituzione che nel tempo si sono rivelati altrettanto importanti."

Sterilità offensiva: "Sto valutando anche altre soluzioni e sistemi tattici. Bisogna lavorarci però. Dall’oggi all’indomani è difficile cambiare le cose e non risolve i problemi. Il tempo non c’è molto per provare. Poi logicamente durante la gara ci sono giocatori che possono fare più ruoli. Il nostro punto di forza è il nostro sistema di gioco, sul quale possiamo creare delle varianti che i giocatori devono avere chiare. Sulla sterilità offensiva è un aspetto sul quale stiamo lavorando. Miglioreremo e rientra nel discorso di portare avanti il nostro credo. Bisogna credere in quello che stiamo facendo e alla fine i risultati arriveranno. Baldini è nato mezz’ala, è un ruolo che può ricoprire. La partita scorsa eravamo un po' in emergenza, ma volevo più qualità. Laribi ha agito da mediano e secondo me ha fatto un'ottima partita. Spero di avere questi dubbi sempre. Beretta è un giocatore che può partire titolare, come è accaduto spesso in queste ultime partite. Sta facendo bene e può partire dal 1' Tavernelli o Varela possono fare la punta. Mi dispiace non avere Tounkara, ma spero abbia capito dagli errori."

Sulla gara di domani: "Pordenone è un po’ meno aggressivo rispetto all’Alessandria, ma sono fisici e ben organizzati. A Parma meritavano nel primo tempo. Sono in condizione e daranno battaglia."