Serie B, Pordenone-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Dopo la Cremonese, una risposta importante"

Le parole di mister Gorini, visibilmente soddisfatto, nel post partita di Pordenone, dopo i tre punti conquistati e il ritorno alla vittoria dopo 2 mesi di digiuno.

"È stata una partita molto difficile. Una battaglia, ma lo sapevamo. Il Pordenone ha dato filo da torcere, ma sbloccare la gara fin da subito è stato importante. Soprattutto per il morale. Dopo la sconfitta contro la Cremonese è stata una risposta importante. Facendo le cose da Cittadella abbiamo dimostrato di sapere vincere tutti. È stata una partita giocata soprattutto sulle seconde palle, il campo e il momento richiedeva questo. Siamo stati bravi a interpretare la gara, dimostrando di esserci dal punto di vista caratteriale. La manovra si può migliorare, ma quello che contava era il risultato e i ragazzi sono stati bravi ad accontentarmi. Pavan è importante, come lo sono tutti. Logico che dal punto di vista fisico ci dà un aiuto in più. Da parte di tutti è stata fatta una grande partita. Mastrantonio, ad esempio, era alla prima da titolare ed è un ragazzo che ha cambiato il suo atteggiamento e sta raccogliendo i suoi frutti. Questo per lui deve essere un punto di partenza, non di arrivo. Dal Fabro? Lo avevo detto prima della partita, Adorni fa parte del passato ed ha dato tanto al Citta. Nel mercato di gennaio ci siamo rinforzati. Il reparto offensivo fa piacere vederlo così. Vuol dire che sono tutti implicati nel progetto. Mi fa piacere che Beretta abbia fatto gol, Okwonkwo si è sbattuto ed ha fatto delle belle trame. Lo spirito deve essere sempre questo, poi miglioreremo con il tempo. Questa vittoria pesa perché dopo la Cremonese non avevamo giocato "da Cittadella", mentre oggi lo abbiamo fatto. Siamo stati aggressivi, abbiamo verticalizzato molto, abbiamo lottato su ogni pallone. Non credo sia un caso che oggi sia arrivata la vittoria. Vita era un po' stanco ed ha sentito un fastidio al ginocchio, ma non credo sia nulla di preoccupante."