Serie B, Pordenone: i convocati di mister Tedino per la gara con il Cittadella

Squadra in casa

Squadra in casa Pordenone

Come riporta il sito ufficiale del Pordenone, sono 24 i convocati neroverdi per il match contro il Cittadella allenato da mister Gorini. Rispetto alla gara con Buffon e compagni sono out Sabbione, Onisa e Candellone, mentre tornano a disposizione di coach Tedino Stefani, Valietti e Gavazzi.

PORTIERI: 1 Giacomo Bindi, 12 Gaetano Fasolino, 22 Samuele Perisan

DIFENSORI: 2 Hamza El Kaouakibi, 4 Mirko Stefani, 6 Alberto Barison, 16 Armando Anastasio, 24 Federico Valietti, 26 Alessandro Bassoli, 30 Christian Dalle Mura, 72 Matteo Perri, 99 Cristian Andreoni

CENTROCAMPISTI: 5 Alessandro Lovisa, 10 Francesco Deli, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 36 Dejan Vokic, 79 Davide Gavazzi

ATTACCANTI: 11 Jacopo Pellegrini, 28 Nicolò Cambiaghi, 32 Karlo Butic, 38 Giuseppe Di Serio, 45 Youssouph Cheikh Sylla, 98 Daniele Iacoponi