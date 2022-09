Serie B, Cittadella ko, la Reggina ne fa 3 e resta in cima alla classifica

La Reggina ha sfatato il tabù Cittadella e dopo 4 sconfitte consecutive al Granillo sconfigge meritatamente il Cittadella, nella sesta giornata della Serie B con un netto 3 a 0. Gara da dimenticare per i ragazzi di Gorini, con la traversa di Tounkara nel secondo tempo, con il parziale ancora sul 2 a 0, a far capire che non è stato proprio pomeriggio a Reggio Calabria. Grandi meriti anche della squadra di Inzaghi, che al Granillo ha raccolto solo vittorie con ben 10 reti segnate e nessuna subita. La sosta arriva al momento giusto per il Cittadella. Imperativo resettare quanto successo e ripartire subito forte sabato 1 ottobre, quando al Tombolato arriverà la Ternana.

LA CRONACA

Mister Inzaghi preferisce Cionek a Camporese nel cuore della retroguardia, mentro Gorini accoglie tra i titolari Dal Fabro e Asencio, e conferma Carriero mezz'ala destra per Vita. Un primo tempo che ha regalato poche occasioni, nonostante un leggero predominio della Reggina in termini di gioco. Il pressing l'ha fatta da padrona, con entrambe le squadre sempre pronte al fallo tattico e con tante situazioni interessanti da palla da fermo. Proprio da una di queste è arrivato il momentaneo vantaggio di testa di Gagliolo. Per la Reggina il decimo marcatore differente di questo campionato. Il Cittadella reagisce, ma non crea grossi pericoli, sino al tramonto del tempo con Branca, ma Colombi è attento.

Ad inizio ripresa meglio i ragazzi di Gorini rispetto alla Reggina. Con Asensio e Tounkara c'è maggiore profondità, e se Asensio aggancia meglio al pallone, forse si starebbe parlando di un'altra gara. ma alla prima disattenzione Fabbian punisce la retroguardia di Gorini. Grande merito della rete del raddoppio va a Menez che manda in bambola l'impacciato Dal Fabro, prima di servire l'accorrente classe 2003 scuola Inter. Per il giovanissimo centrocampista, già terzo gol in campionato. La traversa di Tounkara (27' s.t.) è un lampo in mezzo ad una prova poco esaltante per la squadra di Gorini. Gori trova il tris sull'imbrunire della gara. E dopo le 4 reti al Sud Tirol e le 3 al Palermo, anche il Cittadella cade al Granillo sotto i colpi di questa nuova Reggina di Inzaghi.

Questo il tabellino della gara:

REGGINA-CITTADELLA 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Gagliolo (R) al 22' p.t.; Fabbian (R) al 13' s.t., Gori (R) al 44' s.t.

REGGINA (4-3-3)

Colombi 6,5; Pierozzi 6,5, Cionek 7, Gagliolo 7, Di Chiara 6; Fabbian 7,5 (dal 18' s.t. Liotti 6), Crisetig 6 (dal 17' s.t. Hernani 6), Majer 6; Canotto 6,5 (dal 24' s.t. Cicerelli 6), Ménez 7 (dal 24' s.t. Gori 6,5), Rivas 6 (dal 34' s.t. Camporese s.v.)

PANCHINA Ravaglia, Loiacono, Bouah, Santander, Ricci, Lombardi, Giraudo

ALLENATORE Inzaghi 7

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6,5; Cassandro 5,5, Dal Fabro 5, Frare 5,5, Donnarumma 5; Carriero 5 (dal 12' s.t. Vita 5,5), Pavan 5 (dal 1' s.t. Lores Varela 5,5), Branca 5,5; Antonucci 5 (dal 31' s.t. Beretta 5,5); Asencio 5,5 (dal 36' s.t. Magrassi s.v.), Baldini 5 (dal 1' s.t. Tounkara 6)

PANCHINA Maniero, Manfrin, Felicioli, Perticone, Visentin, Mazzocco, Mattioli

ALLENATORE Gorini 5,5

ARBITRO Maggioni di Lecco 6,5

ASSISTENTI Lombardi 6-Maccadino 5,5

AMMONITI Donnarumma (C), Carriero (C), Fabbian (R), Crisetig (R), Frare (C) per gioco scorretto; Gagliolo (R) e Tounkara (C) per comportamento non regolamentare

NOTE spettatori 9197 (ospiti 9). Tiri in porta 3-2 (con una traversa). Tiri fuori 5-4. In fuorigioco 3-1. Angoli 2-3. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 6’