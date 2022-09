Serie B, Reggina-Cittadella: dirige la gara Maggioni

Gli esami in casa Cittadella non finiscono mai. Dopo il Frosinone al Tombolato, ecco la trasferta del Granillo contro la Reggina di mister Inzaghi. Sarà il Signor Lorenzo MAGGIONI della sezione di Lecco a dirigere Reggina-Cittadella, gara valevole per la sesta giornata di Serie BKT 2022/23 alle ore 14:00 sabato 17 settembre allo Stadio Granillo di Reggio Calabria.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Lombardi di Brescia, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Maccadino di Pesaro. Quarto uomo il Sig. Centi di Terni, con al V.A.R. Sig. Marinelli di Tivoli ed A.V.A.R. Sig. Pagnotta di Nocera Inferiore.