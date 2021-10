Serie B, Reggina-Cittadella: l'arbitro dell'undicesima giornata

C'è subito da dimenticare il pesante ko contro il Parma per il Cittadella di mister Gorini. Sarà il Signor Daniele MINELLI della sezione di Varese a dirigere Reggina-Parma, lunedì alle ore 15:00 allo Stadio Granillo di Reggio Calabria.

Il resto dello squadra arbitrale: il 1° assistente sarà il Sig. Liberti di Pisa, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Della Croce di Rimini. Quarto uomo il Sig. Arena di Torre Del Greco, con al V.A.R. il Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. Sig. Dei Giudici di Latina.

Per quanto riguarda il lavoro odierno, il Cittadella oggi ha svolto una seduta di scarico post match contro il Parma. In vista di Reggio Calabria, sicuramente qualche ballottaggio in difesa e in mezzo al campo. Pare sicuro di una maglia da titolare, dopo il gol su rigore, la punta Baldini. Rientra a disposizione, dopo la squalifica scontata, Pavan in mezzo al campo.