Serie B, Reggina-Cittadella: mister Filippo Inzaghi "È arrivato il momento di cambiare rotta contro gli uomini di Gorini"

Alla vigilia della gara contro il Cittadella, le parole del tecnico della Reggina, la capolista, Filippo Inzaghi:

"Gli avversari li guardo poco, ma devo fare i complimenti al Cittadella, perché a Reggio si è sempre imposto. È arrivato il momento di cambiare rotta. Vogliamo fare una bella partita, contro una squadra comunque forte, consolidata da anni: come club sono un esempio da seguire, fanno rendere tutti al massimo. Noi giochiamo in casa, dovranno aver paura ad affrontarci, anche se chiaramente li rispettiamo. Consolidare il primato? A me interessa fare ulteriori passi in avanti sul gioco, la classifica, ora, non va considerata. Al netto delle vittorie, sono molto contento di quello che mi stanno dando i ragazzi. All'inizio dell'anno i bookmakers ci davano per retrocessi, ora ci danno in A...non si deve guardare a queste cose. Ecco perché dico che dobbiamo crescere in consapevolezza. Se penso a dove siamo partiti sino ad oggi è un grande risultato. Gagliolo, Camporese e Cionek sono per me tutti titolari, domani ne giocheranno due ma deciderò poi chi schierare. Obi? Non è ancora pronto, stiamo andando con cautela, probabilmente lo avremo dopo la sosta. Quando starà bene sarà un'arma in più."