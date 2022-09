Serie B, Reggina-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Al Granillo, una batosta salutare"

Post partita nero al Granillo per mister Gorini, dopo la sconfitta subita a Reggio Calabra contro la Reggina nella sesta giornata di campionato. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Il Cittadella oggi non è mai stato in partita, questa è la verità. Non so spiegarmi come mai abbiamo approcciato così la sfida e ci deve servire da lezione. La Reggina ha fatto la partita che doveva fare, ma ha trovato un Cittadella soprattutto nel primo tempo un po’ così. Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Va dato comunque merito agli amaranto di aver preparato la gara con concentrazione. Baldini ha avuto un problema fisico durante la partita, mentre Tounkara, Beretta e Varela sono entrati bene. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più e credo che avremo potuto riaprire la partita. Oggi non siamo stati noi. È una batosta salutare, ci lavoreremo su. Va dato merito alla Reggina. Ha fatto il tutto con grande concentrazione. Se noi manchiamo anche in aggressività e pressione, poi vengono fuori gare simili. La partita di oggi può insegnarci tanto. Pur magari non essendo in partita, abbiamo fatto qualche occasione, sia nel primo, sia nel secondo tempo. Rimane la sconfitta, se non facciamo il Cittadella, perdiamo con chiunque."