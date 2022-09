Serie B, Reggina: verso la gara di Cittadella, entusiasmo per gli uomini di Inzaghi

Dal baratro alla rinascita. È una Reggina senza mezze misure, quella dell'estate 2022. A giugno-luglio lo spettro della mancata iscrizione in Serie B, poi la ripartenza con mister Inzaghi in panchina, alcuni giocatori confermati, un mercato in fretta e furia, finalizzato in gran parte a fine agosto. Con il campionato, ecco la sorpresa: 12 punti in classifica e il primo posto in classifica. Non c'è che dire, per mister Inzaghi, dopo Brescia, un'altra piazza calda dove proporre il suo calcio e chissà, magari replicare il successo di Benevento.

In questi primi turni, il 4-3-3 dell'ex bomber rossonero, ha dato i suoi frutti. Menez al centro dell'attacco ha il sapore del ritorno al futuro, con l'attaccante francese tornato a vestire i panni del mattatore in attacco proprio come nel Milan 2014-2015. Altri tempi, altre categorie. Il progetto Reggina è diverso da quel Milan crepuscolare e si basa, per bocca del terzino Gianluca Di Chiara, "nelle elevate individualità, ma anche nella disponibilità di tutti. E nel lavoro quotidiano intensissimo, applicazione corale e capacità di sentirsi completamente dentro il gruppo."

Sabato arriva la bestia nera Cittadella. Gli uomini del presidente Gabrielli hanno vinto quattro delle ultime gare disputate al Granillo, rendendo difatto Reggio Calabria terra di conquista. Sarà così per i ragazzi di mister Gorini anche sabato?