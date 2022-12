Serie B: il riepilogo della prima parte di stagione del Cittadella

Le quattro sconfitte di fila in questi ultimi 20 giorni di dicembre hanno mandato di traverso le festività natalizie al Cittadella. Penultimo posto in classifica, peggior attacco del campionato e difesa non più imperforabile. Il gol, al Tombolato, manca dal 10 settembre, quando Beretta con la sua zampata regalò tre punti ai suoi contro la capolista Frosinone. Proprio contro due delle prime tre della classe, la squadra di Grosso e il Genoa all'epoca di Blessin, sono arrivati 6 dei 19 punti raccolti sino a questo momento dal Cittadella. I ragazzi di Gorini sono al quarto posto tra le squadre che tirano di più in campionato, con 254 conclusioni, ma con scarsa mira verso lo specchio (solo 63 tiri inquadrano lo specchio). Se a questo dato si aggiunge che i gol su azione del Citta sono 8 sui 13 siglati, si fa presto a capire che l'assenza di Baldini in attacco è stata devastante per l'ecosistema tattico granata.

SALVATE IL SOLDATO KASTRATI. Il portiere albanese si sta confermando uno dei migliori portieri del campionato. Meno reclamizzato rispetto a Caprile o Turati, i nomi più in voga della nouvelle vague cadetta, Kastrati è uno dei magnifici 10 ad avere disputato tutti i minuti in campionato fin qui giocati tra le 20 squadre di B. Una sicurezza, un punto di riferimento per il reparto arretrato, ancora dipendente dalla salute e dalle letture difensive di Romano Perticone. Il capitano regge, ma tra i papabili partner difensivi solo Visentin ha dimostrato un rendimento discreto. Frare e Dal Fabro involuti, non pervenuto Ciriello, forse sul mercato in entrata qualcosina servirà, anche se la zona di competenza è affollata. Sulle fasce, stante il riciclo a terzino destro di Vita, menzione speciale per Tommaso Cassandro. Il laterale veneziano sta crescendo molto ed è una delle pochissime note liete del campionato del Citta. Stesso discorso di Frare e Dal Fabro anche per Donnarumma, nel dimenticatoio Mattioli, apparso in ripresa a dicembre, mentre ingiudicabile Felicioli, alle prese con parecchi guai fisici.



MANCANO I GOL IN MEZZO. È uno dei grandi problemi del Cittadella. Le 13 reti siglate sono arrivate esclusivamente dagli attaccanti o da Antonucci, trequartista sui generis più votato ad offendere che a difendere.Gorini ha provato a mischiare spesso le carte in mezzo, ma non ha ancora trovato una quadra in grado di soddisfarlo. Le marcature dei vari Branca, Pavan, Danzi, Mastrantonio, Carriero e Mazzocco, non pervenute. Al Tombolato rimpiangono i Proia o i Gargiulo di turno, i numeri 8 di un tempo, in grado di abbinare garra e gol. Il direttore generale Marchetti saprà scovare sul mercato gli innesti giusti? L'anno scorso l'arrivo di Laribi, mezz'ala di ricamo e gol, non era una cattiva idea sulla carta, ma alla prova dei fatti venne rigettato da un punto di vista tecnico-tattico dalla squadra, complice anche una forma così così dell'ex Reggina.

ANTONUCCI, IL RAGGIO DI SOLE. La convocazione, poi mancata, allo stage azzurro natalizio di Antonucci, certifica quanto il numero 10 granata sia il giocatore centrale del progetto tecnico di Gorini. Dai suoi piedi sgorgano idee e gol, tanto da essere il capocannoniere della squadra con 5 reti. Sulle spalle dell'ex Roma c'è tutto il peso di un reparto che ha sofferto di tanti infortuni e lo scarso feeling con la rete del vivace Lores Varela, positivo sulla trequarti, ma poco concreto in area. L'infortunio di Baldini, a segno due volte in sole 6 partite disputate, è quello che pesa maggiormente sulla stagione del Citta. Da recuperare nel corpo e nello spirito Asencio, dopo i problemi fisici di ottobre e novembre, Beretta, dai problemi recenti al polpaccio, e Tounkara, sempre dentro e fuori dall'infermeria. Con le assenze per lungo tempo di Baldini e Magrassi, un innesto in attacco è perlomeno richiesto, se non altro dal punto di vista numerico. Chissà se dopo Diaw e Moncini, Marchetti non estrae ancora una volta il coniglio dal cilindro in grado di trascinare dalle zone pericolose Perticone e compagni.

Ecco ai raggi X il girone d'andata del Cittadella:

19°Posto in Classifica

Punti Fatti: 19

7 Vittorie 8 Sconfitte 7 Pareggi

13 gol fatti 24 gol subiti

Media Punti: 1

Media Gol Segnati: 0,68

Media Gol Subiti: 1,26

Rendimento in casa del Cittadella

Punti Fatti 10

2 Vittorie 4 Pareggi 3 Sconfitte

7 gol fatti 12 gol subiti

Media Punti: 1,52

Media Gol Segnati: 1,11

Media Gol Subiti: 1,33

Rendimento in trasferta del Cittadella

Punti Fatti 9

2 Vittorie 3 Pareggi 5 Sconfitte

5 gol fatti 12 gol subiti

Media Punti: 0,9

Media Gol Segnati: 0,5

Media Gol Subiti: 1,2

I minuti dei gol fatti dal Cittadella

1 1'-15',

1'-15', 2 16'-30',

16'-30', 1 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 1 46'-60'

46'-60' 6 61'-75',

61'-75', 0 76'-90'

76'-90' 2 90+



I minuti dei gol subiti dal Cittadella

2 1'-15'

1'-15' 6 16'-30'

16'-30' 2 31'-45'

31'-45' 1 45+

45+ 2 46'-60'

46'-60' 5 61'-75',

61'-75', 5 76'-90'

76'-90' 2 90+

I marcatori in campionato:

5 Antonucci

2 Asencio, Beretta, Baldini

1 Magrassi

Assistman

2 Beretta

1 Cassandro, Lores Varela, Vita, Danzi, Tounkara, Branca, Magrassi

I più presenti: