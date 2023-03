Cittadella, il Mazza è indigesto. La SPAL vince 2-1 e si toglie dall'ultimo posto

Il Cittadella sciupa l'occasione di mettere una serie ipoteca sulla salvezza, perdendo in casa dell'ex ultima in classifica, la Spal. Al Mazza vincono gli uomini di Oddo, protagoinsti di una gara pragmatica, da squadra calata al 100% nella nuova dimensione della lotta per salvarsi. In vista di Palermo non arrivano buone notizie per mister Gorini, che dovrà fare a meno dei diffidati Pavan e Salvi, ammoniti e di conseguenza squalificati.

DUE MONDI. Oddo sorprende tutti e propone un 4-3-3 liquido, con Zanellato ago della bilancia. In fase offensiva l'ex Milan si alza in linea con Fetfatzidis e Maistro a formare un supporto a La Mantia, mentre in fase di non possesso si accomoda sul centrodestra, con Prati e Tunjov a completare il reparto. L'idea è chiara, chiudersi a riccio e ripartire a tutta velocità con Fetfatzidis e Maistro. Solito spartito tattitco per Gorini, che opta per le due torri in avanti, Asencio e Magrassi, scegliendo i muscoli di Pavan in mezzo. In difesa novità Del Fabro, che torna titolare tre mesi dopo la sciagurata gara contro il Bari.

AL CINEMA. Non è un bel primo tempo. Nonostante il bel sole primaverile ferrarese, le occasioni sono poche e pure confuse. Al contrario tanto lavoro per Sozza, che ammonisce cinque giocatori nei primi 45', a dimostrazione del grande agonismo in campo. Il Cittadella prova a tenere di maggiormente il pallone, cercando in modo esasperato l'attacco della profondità di Magrassi e le sgasate di Giraudo, mentre la Spal si aggrappa al greco Fetfatzidis, il più attivo e brillante dell'orchestra di Oddo. I suoi tiri al 23' e al 27' sono gli unici squilli, se così si può dire, della squadra di casa nel primo tempo, mentre gli uomini di Gorini, stringi stringi, sono tutto in un pallone di Magrassi dalla sinistra, sparacchiato via da Meccariello. Per il pubblico, forse, era meglio un pomeriggio al cinema rispetto allo spettacolo offerto nei primi 40' dalla due squadre.

IL FUOCO. Lo accende il greco al 41' portando in vantaggio i padroni di casa, al termine di un contropiede magnificamente orchestrato da Prati. L'ex Ravenna taglia da sinistra a destra tutto il campo e al limite appoggia per l'accorrente ex Genoa, che con il mancino non lascia scampo sul secondo palo a Kastrati. Prima rete stagionale per Fetfatzidis, decisamente il migliore dei suoi. Inutili le proteste di Giraudo in occasione della rete, perché il greco è tenuto in gioco da Del Fabro che non sale al momento giusto. Di protesta in protesta, la panchina granata esplode al 47' per un fallo netto di Zanellato ai danni di Pavan. Sozza grazia il numero 10 spallino e mantiene la parità numerica al riposo.

DIO MIO NO. Magrassi dopo cinquanta secondi dall'inizio della ripresa si divora la chance del pareggio su azione da corner. Passano cinque minuti ed anche Giraudo ha una buona occasione in area di rigore, ma viene murato da Arena. Che sia una brutta giornata per Antonucci lo si intuisce al 54', quando gira alto da ottima posizione dopo un bel suggerimento di Giraudo. Capita l'antifona, Oddo opta per un triplo cambio, mettendosi a 3 dietro. Scelta che paga, perché i ferraresi soffrono meno le punture ospiti. Segnali di Spal poco prima del quarto d'ora con lo sfondamento sulla destra di Dickmann, che per poco non diventa un assist per La Mantia.

ANCORA TU. Prima l'assist e poi il gol del raddoppio al 72'. Il classe 2003 Prati è decisamente l'uomo in più di Oddo nel pomeriggio del Mazza. Di 2003 in 2003, quando tutto sembra andare verso i titoli di coda, ecco il colpo di scena. Pedata ai danni Carriero in area , Sozza viene richiamato al VAR e assegna il rigore. Ambrosino dal dischetto è freddo e festeggia - seppur parzialmente - il primo gol con la maglia del Cittadella. A questo punto, con tutto in discussione, la gara diventa almeno vibrante. Del Fabro mura una botta a colpo a botta sicura di Maistro e sul pallone vagante Dickamann sfiora il tris.

Questo il tabellino della gara:

SPAL-CITTADELLA 2-1

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Fetfatzidis (S) al 41' p.t.; Prati (S) al 27' s.t., Ambrosino su rigore al 34' s.t.

SPAL (4-3-3-)

Alfonso 6; Dickmann 6.5 (dal 46' s.t. Almici s.v.), Arena 6, Meccariello 6,5, Tripaldelli 6; Zanellato 5,5 (dal 10' s.t. Murgia 5,5), Prati 7.5 (dal 46' s.t. Zuculini s.v.), Tunjov 6 (dal 10' s.t. Dalle Mura 5,5); Fetfatzidis 7 (dal 10' s.t. Rabbi 6), La Mantia 6,5, Maistro 7

PANCHINA Pomini, Fiordaliso, Moncini, Celia, Peda, Rauti, Rossi

ALLENATORE Oddo 7

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 5,5, Del Fabro 5, Frare 5,5, Giraudo 5,5; Vita 5,5 (dal 11' s.t. Carriero 6), Pavan 5,5, Branca 5,5 (dal 29' s.t. Mastrantonio); Antonucci 5 (dal 29' s.t. Embalo 5,5); Asencio 5 (dal 13' s.t. Maistrello 4,5), Magrassi 5 (dal 11' s.t. Ambrosino 6)

PANCHINA Maniero, Perticone, Felicioli, Mattioli, Donnarumma, Danzi

ALLENATORE Gorini 5,5



ARBITRO Sozza di Seregno 6

ASSISTENTI DI LINEA Capaldo 6 - D'Ascanio 6

AMMONITI Fetfatzidis (S), Zanellato (S), Pavan (C), Tunjov (S), Branca (C), Rabbi (S), Murgia (S), Salvi (C) per gioco scorretto

NOTE 7.240 spettatori Tiri in porta 4-3. Tiri fuori 7-4. In fuorigioco 1-2. Angoli 3-3. Recuperi: p.t. 3?, s.t. 5?