Serie B, Spal-Cittadella: le 5 curiosità da non perdere della 28°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Spal-Cittadella, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie BKT:



? La SPAL ha pareggiato per 0-0 tutte le ultime tre sfide contro il Cittadella in Serie B e in ciascuna partita era guidata da un allenatore diverso dal precedente (Josep Clotet, Roberto Venturato e Daniele De Rossi).

? La SPAL non ha segnato nelle ultime due partite di campionato; già una volta in questa Serie B ha mancato il gol per tre gare di fila, nel girone di andata proprio contro Genoa, Frosinone e Cittadella. I granata hanno vinto tre delle ultime cinque partite di Serie B (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 gare nella competizione (7N, 7P).

? Il Cittadella viene dalla vittoria in trasferta contro la Ternana e nelle ultime tre stagioni (dal 2020/21) solo una volta ha vinto due gare esterne di fila in Serie B, nel febbraio 2022 contro Pordenone e Lecce.

? Il Cittadella è l’unica squadra che non ha ancora trovato il gol di testa in questo campionato, mentre solo Cagliari (10) e Südtirol (11) ne hanno realizzati più della SPAL (nove) con questo fondamentale.

? Singoli ed ex a confronto: Gabriele Moncini, indimenticato bomber granata con 12 gol in 17 presenze nella seconda metà della stagione 2018/2019 - ha preso parte a due gol (una rete, un assist) nelle sue ultime tre sfide contro il Cittadella in Serie B e conta cinque reti e cinque assist finora e solo in una stagione di Serie B ha preso parte a più reti, proprio quella in cui ha giocato al Tombolato.

Giovanni Crociata, l'anno scorso a Ferrara, è il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol nel 2023 in Serie B: sette, grazie a sei reti (altro record in questo anno solare) e un passaggio vincente.

(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)