Serie B, Spal-Cittadella: mister Venturato (conferenza stampa) "Il modello Cittadella è una realtà importante, che ha costruito la sua identità negli anni"

Dal sito ufficiale della Spal, prossimo avversario del Cittadella domani al Mazza alle 18:30 per la 27°giornata di campionato, ecco alcune delle parole del grande ex dell'incontro, coach Venturato. Panoramica sul campionato, ma inevitabilmente sul Cittadella del presente e della sua esperienza alla guida dei granata:

"Viviani ha dei valori tecnici importanti e di personalità. Con lui bisogna stare attenti, perché l'anno scorso ha avuto un infortunio molto grave e adesso con lui siamo stati più cauti nel farlo recuperare, visto che si è infortunato vicino alla parte lesionata nello scorso anno. La fatica delle tante partite si deve tenere in considerazione. Bisogna vedere chi ha recuperato bene e domani valuterò con attenzione i recuperi. Ho una rosa a disposizione che ci mette nelle condizioni di essere competitivi. Sulla gara di Parma non voglio alibi. C'è voglia di riscattarci e fare una gara importante dal punto di vista mentale e agonistico. Il Cittadella è molto brava a giocare in verticale, riconquistare la palla e ripartire. Sono efficaci quando aggrediscono e ci mettono sempre tanta intensità, oltre a tanto agonismo. Queste sono le caratteristiche temperamentali. Anche l'ambiente e la società hanno maturato questa identità e in ogni partita e contro ogni avversario il Cittadella scendo in campo per vincere. È una squadra molto attrezzata, con grandi capacità e lo dimostra continuamente. Lo sta dimostrando anche quest'anno. Bisogna avere grande attenzione e saper ribattere dal punto di vista della corsa. Il Cittadella la corsa e la verticalità ce l'ha nel DNA. Il modello Cittadella è una realtà importante, che ha costruito la sua identità negli anni. Io credo di averci partecipato in modo importante, contribuendo in maniera effettiva. Anche adesso continuano a mantenere un certo atteggiamento e di capacità. L'unione di intenti e la forza di una società sana e importante, fatta di persone che hanno idee e la capacità di realizzarle, è un valore del Cittadella. Credo che anche a Ferrara si possa replicare questo. Con il lavoro, l'applicazione e il tempo."