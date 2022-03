Serie B, Spal-Cittadella: i numeri della sfida del Mazza

Tanti gli spunti numerici tra le due squadre, a partire dai precedenti a Ferrara tra le due squadre. Ben undici, con 5 vittorie ferraresi, 3 pareggi e 3 affermazioni granata. Questa la storia degli incontri tra le due compagini, mentre il presente racconta altro. Il primo duello tra mister Venturato e il suo ex vice, Edoardo Gorini. Per Roberto Venturato 272 panchine con il Cittadella, con 121 vittorie, 70 pareggi ed 81 sconfitte e i playoff sempre centrati.

Il presente racconta una difesa difficile da decifrare quella dalla Spal. Verrebbe da dire "friabile" se è vero che ha subito 14 reti nelle ultime 6 partite, con l'ultimo “clean sheet” risalente al 22 gennaio scorso, 0-0 sempre al “Mazza” contro il Pisa. Il Cittadella continua a detenere i soliti primati poco edificanti per gli uomini di Gorini come:

Squadra più ammonita del campionato, 86 gialli in 26 partite

Minor numero di giocatori mandati in gol, solo 9, al pari della Reggina

Minor numero di gol dalla panchina, solo 1, come Perugia ed Alessandria

In compenso, il Citta è in serie positiva in trasferta da ben nove partite, con quattro vittorie e 5 pareggi. Ultima caduta fuori dalle mura amiche il 23 ottobre scorso al Brianteo di Monza contro gli uomini di Stroppa per 1 a 0.

Sui singoli: