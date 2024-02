Cittadella Horror Picture Show! In 9 contro lo Spezia, ecco il 5 k.o di fila

Poker all'andata, poker al ritorno. E se il 23 dicembre a vincere era stato il Cittadella lanciatissimo dei nove risultati utili di fila, questa volta a sorridere è lo Spezia di D'Angelo, che restituisce i gol e al termine di una gara pazza condanna gli uomini di Gorini al k.o. Cinque sconfitte di fila, cinque anni dopo l'ultima volta: il Cittadella centra per la terza volta nella sua storia questo triste primato, già accaduto in epoca Foscarini tra il 2013 e il 2014 e con Venturato nel 2020. Gara pazza al Picco, da montagne russe. Meglio il Citta nei primi 35', con il gol in avvio di Pandolfi. Nei 10' finali del primo tempo, succede di tutto: Verde pareggia, Di Serio sorpassa, Branca ed Angeli si fanno sbattere fuori in maniera forse fiscale, ma tutto sommato corretta, dal casalingo Gualtieri. Nel secondo tempo subito Muhl in rete, Magrassi accorcia al 12' dalla fine, ma il padovano Moro al 92' fissa il risultato sul definitivo 4 a 2. Il nono posto resta a +3, ma certo la frenata nelle ultime 5 è evidente e parlare di crisi dopo questo mese nero, non è una bestemmia. Meglio mettere la salvezza in cascina il prima possibile e poi focalizzarsi su altri obiettivi.

Arcobaleno Pandolfi

Tra necessità e virtù Gorini non cambia il sistema di gioco, ma lancia dal 1' alcuni interpreti diversi rispetto gli abituali titolari. Primo tra tutti Alessio Rizza, appena 12' stagionali nella sconfitta contro la Sampdoria di fine gennaio e preferito a Federico Giraudo sull'out sinistro di difesa. Confermato il duo d'attacco Pittarello-Pandolfi, alle loro spalle c'è Mastrantonio e non Cassano. D'Angelo abbandona la linea a 3 per mettersi a specchio con il Goro, proponendo Di Serio al fianco di Falcinelli in avanti.

Nemmeno il tempo di accomodarsi e questa volta la squadra di Gorini scatta dai blocchi passando subito in vantaggio. Punizione dalla trequarti destra di Vita e Pandolfi in anticipo al limite dell'area di rigore colpisce con il piatto al volo, non lasciando scampo a Zoet. Settima marcatura per il bomber napoletano, tornato al gol dopo due gara a digiuno.

Tre Minuti di Follia

Gara in discesa? Nemmeno per sogno. Lo Spezia di D'Angelo dopo qualche minuto di scoramento si riorganizza e prende in mano il controllo del gioco. La dimostrazione plastica sono i 3 gialli raccolti da Angeli, Mastrantonio e Carissoni in 28'. Ammonizioni pesanti che si faranno sentire nell'economia dell'incontro. Sia chiaro, sino al gol del pari lo Spezia non crea grossi pericoli alla porta di Kastrati, con la difesa granata tutto sommato organizzata nel gestire, ma nel momento in cui Verde indovina su punizione dai 25 metri il suo quinto centro stagionale, il castello Citta crolla. Tre minuti dopo il pareggio, Frare buca su Falcinelli, con quest'ultimo abile a girarsi e dal limite pennellare per la testa dell'ex Atalanta Under 23 Di Serio, che in anticipo su Carissoni buca Kastrati per la seconda volta nel giro di 180 secondi.

Sprofondo Rosso

I ragazzi di Gorini, presa la doppia sberla in un momento non previsto della gara esattamente come a Terni o al Tombolato con la Samp o a Brescia, reagiscono e in un minuto vanno vicinissimi al 2-2. Nel primo caso è superbo Nikolaou a chiudere in corner su Pandolfi, mentre nel secondo frangente Zoet si supera sull'assolo di Pittarello. Sembra tutto apparecchiato per forcing finale, quando Gualtieri al 44' sale in cattedra e sbatte fuori per proteste, evidentemente molto pesanti e reiterate, il capitano del Cittadella Branca. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi e qualche istante prima della chiusura del tempo Angeli è decisamente ingenuo nel trattenere vistosamente Di Serio e per la seconda volta Gualtieri non può fare altro che sventolare il second giallo. Angeli uscendo non si trattiene con il quarto uomo Maggioni, sottolineando alcune decisioni arbitrali molto controverse nelle ultime giornate per lui e i suoi compagni.

Cuore Citta, Non Basta Magra



Nella ripresa Gorini modifica subito lo scacchiere tattico facendo debuttare Sottini per Pandolfi e togliendo un nervosissimo Mastrantonio per Amatucci. La doppia inferiorità si fa sentire, anche se lo Spezia trova la rete su palla inattiva con Muhl, bravo a bucare un perfettibile Kastrati e punire una marcatura un po' tenera del solito indomito Pittarello. Sfida chiusa? Macché. I granata hanno grande cuore, con Amatucci sfiorano il gol della speranza su un'azione fotocopia a quella di Pandolfi e al 77' Magrassi - appena entrato in campo - provoca una frittata su un pallone apparentemente in gestione tra Muhl e Nikolaou, saltando in uscita Zoet. Esposito va vicino al poker, ma nel finale l'ex Padova Moro - in rete anche il 23 dicembre nella sfida d'andata - sfrutta l'errore di Sottini conquistando e segnando il calcio di rigore del definitivo 4 a 2.

Questo il tabellino del Picco di Spezia:



SPEZIA-CITTADELLA 4-2

PRIMO TEMPO 2-1



MARCATORI Pandolfi (C) al 2' p.t., Verde (S) al 37' p.t., Di Serio (S) al 40' p.t.; Muhl (S) al 5' s.t., Magrassi (C) al 33' s.t., Moro (S) su rigore al 47' s.t.

SPEZIA (4-3-1-2)

Zoet 6; Mateju 6, Muhl 6, Nikolaou 6, Cassata 6 (dal 18' s.t. Vignali 6); Jagiello 5,5 (dal 18' s.t Bandinelli 6), Nagy 6,5, S.Esposito 6; Verde 7 (dal 41' s.t Elia s.v.); Falcinelli 6,5 (dal 31' s.t. Moro s.v.), Di Serio 7 (dal 31' s.t. F.Esposito s.v.)

PANCHINA Crespi, Jureskin, Tanco Simmermacher, Elia, F.Esposito, Cipot, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola

ALLENATORE D'Angelo 6,5



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Carissoni 5, Angeli 4,5, Frare 5, Rizza 6 (dal 22' s.t. Baldini 6); Vita 6, Branca 4,5, Carriero 5 (dal 15' s.t. Danzi 6); Mastrantonio 4,5 (dal 1' s.t. Amatucci 5,5); Pittarello 6 (dal 32' s.t. Magrassi 6), Pandolfi 6 (dal 1' s.t. Sottini 5,5)

PANCHINA Maniero, Cassano, Tessiore, Maistrello, Cecchetto, Giraudo

ALLENATORE Gorini 6



ARBITRO Gualtieri di Asti 5,5

ASSISTENTI Vigile-Arace



ESPULSIONI Branca (C) al 44' p.t. per proteste, Angeli (C) al 48' p.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

AMMONITI Mastrantonio (C), Carissoni (C), Muhl (S), Carriero (C), Sottini (C) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE paganti 1.333, incasso di euro 15.903; abbonati 4707, quota di euro 32.782. Tiri in porta 8-3. Tiri fuori 7-4. In fuorigioco 1-0. Angoli 5-4. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 4’