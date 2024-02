Serie B, Spezia-Cittadella: Emil Kornvig al passo d'addio?

Niente Spezia-Cittadella per l'ex Emil Kornvig? Secondo le indiscrezioni che filtrano dagli ambienti di mercato la mezzala danese, approdata in Italia nel 2021 a Spezia, sembra pronta a lasciare il Cittadella per approdare ai norvegesi del Brann. Una notizia sorprendente per le tempistiche, vista la recente titolarità del danese contro il Parma, ma che desta poca meraviglia per l'utilizzo del biondo centrocampista granata. In questa stagione Gorini ha concesso appena 364' tra campionato e Coppa Italia. In attesa di sviluppi ed eventuali conferme, ecco tutte le statistiche della sfida tra Spezia e Cittadella, gara valida per la 25°giornata:

● Dopo il successo per 4-1 nel match di andata al Luca D’Angelo, il Cittadella potrebbe vincere due partite di fila in Serie B contro lo Spezia per la prima volta nella sua storia. Fino ad ora gli unici tre successi dei veneti sui liguri nel torneo cadetto sono arrivati ad ottobre 2012, marzo 2017 e dicembre 2023 – sei vittorie spezzine e sei pareggi completano il bilancio.

● Spezia e Cittadella hanno pareggiato cinque delle ultime sei partite in casa dei liguri in Serie B – in mezzo la vittoria 1-0 dei bianconeri il 22 settembre 2018 – l’unica vittoria dei veneti nei sette precedenti in cadetteria al Picco il 27 ottobre 2012 (0-3, doppietta di Giannetti e rete di Di Roberto).

● Nessuna squadra ha vinto meno partite interne dello Spezia (una, come l’Ascoli), che è anche la formazione che ha raccolto meno punti (nove) in casa in questa Serie B, i liguri hanno vinto soltanto una delle ultime 13 partite casalinghe nella serie cadetta (1-0 lo scorso 15 dicembre contro il Bari) dopo aver vinto 10 delle precedenti 13 (2N, 1P).

● Il Cittadella ha perso tutte le ultime quattro partite giocate in Serie B e potrebbe eguagliare la propria striscia più lunga di sconfitte nel torneo (cinque) registrata solo due volte fino ad ora: la prima tra dicembre 2013 e febbraio 2014, con Claudio Foscarini in panchina; la seconda a luglio 2020, sotto la guida tecnica di Roberto Venturato.

● In fase di costruzione, Spezia e Cittadella sono due delle tre squadre che effettuano più passaggi in verticale in questa Serie B: 162.3 in media a gara i liguri e 160.3 i veneti (tra loro il Pisa, che ne effettua 162.0 a match). In fase difensiva, invece, si tratta delle due squadre che recuperano più palloni a partita nel torneo (64.5 il Cittadella, 59.6 lo Spezia).

● Solo Daniele Verde (quattro) ha segnato più gol di Luca Moro (tre) con la maglia dello Spezia in questa Serie B; il classe 2001 ha già segnato due reti contro il Cittadella nel torneo cadetto, inclusa la sua ultima marcatura nella competizione in 23 dicembre scorso, e contro nessuna squadra ne ha realizzati di più (due anche contro Parma, Brescia e Südtirol).

● L’unica marcatura multipla realizzata da un giocatore dello Spezia in questa Serie B è stata la doppietta di Filippo Pittarello nel successo veneto per 4-1 nel match d’andata – quella è stata anche la prima marcatura multipla per l’attaccante granata nel torneo, che contro nessun’altra avversaria ha segnato più di una rete in cadetteria.