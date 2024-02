Serie B, Spezia-Cittadella: le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo il poker subito contro lo Spezia nella 25esima giornata del campionato di Serie B al Picco.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Carissoni 5, Angeli 4,5, Frare 5, Rizza 6 (dal 22' s.t. Baldini 6); Vita 6, Branca 4,5, Carriero 5 (dal 15' s.t. Danzi 6); Mastrantonio 4,5 (dal 1' s.t. Amatucci 5,5); Pittarello 6 (dal 32' s.t. Magrassi 6), Pandolfi 6 (dal 1' s.t. Sottini 5,5)

PANCHINA Maniero, Cassano, Tessiore, Maistrello, Cecchetto, Giraudo

ALLENATORE Gorini 6



Kastrati 6: Di palloni ne trattiene pochi, ma non cola al Picco. Nella ripresa si distingue per due buoni interventi, forse nel terzo gol può fare di più. Pomeriggio da archiviare in fretta.

Carissoni 5: Nel secondo gol Di Serio prende la posizione e il resto è storia nota. Più confusionario rispetto al solito, come se riportato nella posizione naturale gli abbia fatto perdere qualche distanza.

Angeli 4,5: Troppo ingenuo. Già contro il Parma aveva rischiato il rossso, oggi il cartellino è diventato realtà. Si può disquisire sulla fiscalità di Gualtieri, a termini di regolamento i due gialli possono starci. Di Serio lo fa dannare, lui fa molto poco per evitare il peggio. Poco feeling con Frare, anche se nei due gol del primo tempo ha poche colpe.

Frare 5: Manca l'anticipo a metà campo su Falcinelli in occasione della seconda rete e da lì perde mentalmente la connessione sulla partita. Soffre il pomeriggio difficile di tutta la squadra, sballottato qui e là dalle correnti spezzine. Un ritorno da titolare che non ricorderà a lungo.

Rizza 6: Sincerità? Spinge pochino per gli standard visti in C lo scorso anno, ma sul suo lato, almeno nel primo tempo, Verde fa pochino. Non a caso il talento spezzino trova maggiore ossigeno quando galleggia al centro o meglio ancora sul centro sinistra. (Dal 22' s.t. Baldini 6: Mette qualità, facendo tre ruoli in uno: mezzala, trequartista e seconda punta. La gamba sembra vivace, la qualità è sempre tanta. Le sue doti tecniche faranno comodo in questo rush finale).

Vita 6: Assist per il gol di Pandolfi, il quarto della stagione, e la solita partita da multiruolo. Nella pallavolo di una volta, quelli come lui venivano definiti gli universali, in questo Cittadella Alessio è semplicemente centrale, anche in un pomeriggio difficile da mandare giù.

Branca 4,5: Mandare a "fanc****" l'arbitro non è mai una buona idea, figurarsi il casalingo Gualtieri, che probabilmente in cuore suo gli aveva promesso il cartellino dopo le proteste sulla punizione da cui è nato il primo gol. Lascia i suoi compagni in 10, sotto effetto stono, per citare gli immortali Sottotono. Da capitano proprio non si può fare.

Carriero 5: Rientra nella ripresa con qualche conto da saldare con Verde. Trash talking ai massimi, giallo per la Ruspa e fuori al 60' per evitare il peggio. Peccato, perché era stato tra i meno peggio in mezzo al campo. (Dal 15' s.t. Danzi 6: Fa poche cose, ma con ordine e tranquillità. Vedremo se sarà utile alla causa in vista delle due giornate - minimo - di squalifica di Branca).

Mastrantonio 4,5: Prende un giallo che poteva essere tranquillamente un rosso, visto come entra sulla tibia di Nagy. Dopo il buon impatto di Parma, un deciso passo indietro per il tuttocampista romano, ancora alla ricerca della sua dimensione in questa B. (Dal 1' s.t. Amatucci 5,5: Gira tutte e tre le posizioni del centrocampo, spendendosi per i compagni. Ricava poco, ma nella ripresa è partita da trincea e poco altro).

Pittarello 6: Tenero come un grissino nella marcatura su Muhl nel terzo gol, duro come il titanio quando pressa lo stesso centrale tedesco o Nikolaou. Esce stremato, ma senza rimpianti. (Dal 32' s.t. Magrassi 6: toh, chi si rivede! Peccato le trasferte liguri siano finite quest'anno: tra Samp e Spezia sono due centri sul Mar Ligure, per un totale di quattro stagionali. Entra con la testa giusta e l'argento vivo addosso).

Pandolfi 6: Gol fantascientifico per LP7, al settimo centro in questo campionato. Soffre i minuti finali di buio della squadra e all'intervallo Gorini lo lascia negli spogliatoi per cause di forza maggiore. (Dal 1' s.t. Sottini 5,5: Era da 6 sino al 91', ma quel rigore procurato proprio non va giù. Moro è un furbacchione, lui decisamente meno. Il ragazzo si farà, non ha le spalle strette).

ALLENATORE Gorini 6: Approccio alla partita eccellente, meno lo svolgimento complessivo. Giocare in 9 rende poco giudicabile la sua impronta, anche se caratterialmente i ragazzi sono tutti alla stessa pagina.

SPEZIA (4-3-1-2)

Zoet 6; Mateju 6, Muhl 6, Nikolaou 6, Cassata 6 (dal 18' s.t. Vignali 6); Jagiello 5,5 (dal 18' s.t Bandinelli 6), Nagy 6,5, S.Esposito 6; Verde 7 (dal 41' s.t Elia s.v.); Falcinelli 6,5 (dal 31' s.t. Moro s.v.), Di Serio 7 (dal 31' s.t. F.Esposito s.v.)

PANCHINA Crespi, Jureskin, Tanco Simmermacher, Elia, F.Esposito, Cipot, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola

ALLENATORE D'Angelo 6,5