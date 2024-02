Cittadella, dai qualcosa in più! A Spezia per tornare a fare punti, senza la difesa titolare

«Sarei un po' stanco di perdere!» Con questa frase netta e decisa, in chiusura di conferenza stampa, Gorini ha riassunto perfettamente lo stato d'animo del Cittadella, tra rabbia e voglia di riscatto, alla vigilia della sfida contro lo Spezia di D'Angelo. E come potrebbe essere diversamente dopo 4 k.o di fila? Il diktat è chiaro: imperativo tornare a fare punti contro la squadra con il peggiore rendimento interno di tutta la B, appena una vittoria stagionale per i liguri. I motivi? Almeno 3. Il primo: smetterla di raccogliere complimenti per le prestazioni, non ultimi quelli contro il Parma, e non muovere la classifica. A seguire c'è una zona playoff da difendere dal suono degli zoccoli in lontananza di Modena, Brescia, Pisa e Bari, e infine tornare a echi di certezze come nel periodo caviale e champagne di fine 2023 e prima di ritorno del 2024. Calcio d'inizio sabato 17 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio Picco di Spezia, con la squadra di D'Angelo in netto recupero emotivo e di risultati nelle ultime settimane.

La situazione in casa Cittadella

Qualora non bastasse il momento già difficile di per sé, per la trasferta ligure Gorini si ritrova a inventarsi la difesa. Salvi e Pavan, out per guai fisici, Negro squalificato, per fortuna il Goro recupera Giraudo dopo due settimane di stop, ma comunque al Picco i granata si presentano con una linea difensiva pressoché inedita, con Carissoni a destra, Angeli e Frare cerniera centrale e l'ex Reggina sull'out mancino davanti a Kastrati. Proprio per proteggere una linea difensiva inedita, in conferenza stampa il tecnico del Citta ha fatto capire che qualche novità tattica al Picco potrebbe esserci, come il ritorno all'Albero di Natale dopo due mesi di messa in soffitta. Carriero e Amatucci, con quest'ultimo in ballottaggio con Mastrantonio per una maglia dal 1', dovrebbero essere i due scudieri ai lati di Branca, mentre sulla trequarti si dovrebbe vedere l'avanzamento di Vita al fianco di Cassano. In avanti Pittarello, autore di una doppietta meno di due mesi fa al Tombolato proprio contro gli spezzini, è pronto a caricarsi il peso dell'attacco granata.

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Carissoni, Angeli, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita, Cassano; Pittarello

La situazione in casa Spezia

I tre risultati utili consecutivi degli ultimi 20 giorni hanno riscaldato l'ambiente di Spezia, anche se in classifica il piatto piange in relazione agli investimenti fatti tra estate e gennaio, con ben 8 arrivi in questa ultima finestra di mercato. Il terzultimo posto in graduatoria e il peggior rendimento casalingo di tutta la B sono ulteriore benzina sul fuoco acceso e divampante tra i tifosi liguri e la struttura societaria condotta da Piatek. D'Angelo alla vigilia non si è nascosto: «Sappiamo che dobbiamo fare risultato, perché abbiamo desiderio di tornare a vincere in casa. All'andata, a Cittadella, è stata una partita equilibrata fino al quarto d’ora finale, poi sicuramente c’è stato un finale brutto da parte nostra. La partita sarà fisica, perché affrontiamo una squadra che fa dell’intensità una delle sue armi migliori». Come il suo dirimpettaio Gorini, anche D'Angelo è alle prese con tante assenze nel reparto difensivo. Fuori Wisniewski, Reca e Hristov, in settimana si è aggiunto anche Pietra, influenzato. Il probabile ritorno di Gelashvili tra i convocati, dopo essere tornato ad allenarsi con il gruppo giovedì, è una discreta consolazione per la porta di Zoet, rimasta inviolata solamente in cinque occasioni su 24 partite disputate. A livello tattico, dubbio tra il 3-4-2-1 e sistema a specchio con gli ospiti, 4-3-1-2.

Spezia (3-4-2-1): Zoet; Bertola, Nikolau, Muhl; Mateju, Esposito, Nagy, Cassata; Verde, Jagiello;

Il resto del turno - 25°giornata

Venerdì 16 Febbraio, ore 20:30

Ascoli-Cremonese 0-0



Sabato 17 Febbraio, ore 14:00

Bari-Feralpisalò

Lecco-Cosenza

Parma-Pisa

Reggiana-Ternana

Spezia-Cittadella



Sabato 17 Febbraio, ore 16:15

Catanzaro-Sudtirol

Palermo-Como

Sampdoria-Brescia

Domenica 18 Febbraio, ore 16:15

Venezia-Modena

CLASSIFICA: Parma 51, Cremonese 46*, Como 45, Venezia 44, Palermo 42, Catanzaro 38, Cittadella 36, Modena 33, Brescia 32, Pisa 30, Reggiana 30, Bari 30, Cosenza 29, Südtirol 27, Sampdoria 27 (-2), Ascoli 23*, Ternana 22, Spezia 22, Feralpisalò 21, Lecco 20 *una gara in più

Dove guardare Spezia-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Spezia-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.