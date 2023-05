Serie B, Süd Tirol-Cittadella: le 5 curiosità imperdibili della 37°giornata

Cinque curiosità imperdibili di Südtirol-Cittadella, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie BKT:

? Il Südtirol ha vinto la gara di andata contro il Cittadella in Serie B (2-0, il 18 dicembre scorso) e potrebbe vincere due partite stagionali mantenendo la porta inviolata contro la stessa squadra per la prima volta nel campionato cadetto, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato (vs Frosinone, Genoa e Ternana); più in generale, da inizio marzo solo il Genoa (tre) ha incassato meno reti dei biancorossi in Serie B (quattro).

? Il Cittadella ha chiuso in parità le ultime tre trasferte di campionato (vs Modena, Cosenza e Bari); i veneti potrebbero pareggiare quattro partite consecutive fuori casa in Serie B per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2018 – con Roberto Venturato in panchina.

? Il Cittadella è la squadra che ha guadagnato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questo campionato (17, nove più degli avversari di giornata).

? Da una parte il Südtirol è una delle tre formazioni (con Frosinone e SPAL) che hanno segnato il maggior numero di reti di testa in questa Serie B (12); dall’altra, il Cittadella è quella che ne ha realizzate di meno con questo fondamentale in campionato (una).

? Tre delle quattro reti di Tommy Maistrello in Serie B sono arrivate in casa; il giocatore del Cittadella va a segno da due presenze di fila, mentre nelle precedenti 15 gare nella competizione aveva trovato la rete solo in una partita – doppietta contro il Palermo, l’11 marzo scorso. Quattro degli ultimi cinque gol del Südtirol in campionato sono stati realizzati da difensori: Marco Curto e Giovanni Zaro (entrambi due reti); da inizio marzo, nessuna squadra ha segnato più gol dei biancorossi con i propri difensori in Serie B (quattro).