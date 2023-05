Serie B, Süd Tirol: i convocati di Bisoli per la gara con il Cittadella

L'assenza di Casiraghi per squalifica non intacca i piani gara di Bisoli in vista della sfida al Druso di sabato 13 maggio alle 14:00 contro il Cittadella e valida per la 37°giornaata. Sono 24 gli uomini scelti per la gara contro i granata di Gorini.



Portieri: Poluzzi, Minelli, Dregan.

Difensori: Celli, Curto, Davi, De Col, Giorgini, Masiello, Vinetot, Zaro.

Centrocampisti: Belardinelli, Fiordilino, Lunetta, Pompetti, Schiavone, Siega, Tait.

Attaccanti: Carretta, Cissé, Larrivey, Mazzocchi, Odogwu, Rover.

Per quanto riguarda la probabile formazione, l'ex allenatore della Padova sembra intenzionato a proporre un 4-4-2 veloce e pragmatico. Süd Tirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Masiello, Zaro, Celli; De Col, Tait, Belardinelli, Rover; Mazzocchi, Odogwu