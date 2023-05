Serie B, Süd Tirol: mister Bisoli «Contro il Cittadella partita complicata»

Ok i playoff conquista, ma alla vigilia della gara interna con il Cittadella il tecnico biancorosso, Pierpaolo Bisoli, non accetta che i suoi abbiano cali di concentrazione. C'è un quarto posto in classifica da blindare con la matematica quanto prima: «Contro il Cittadella ci aspetta una partita complicata, in quanto ci troviamo di fronte una delle squadre più difficili da affrontare. Loro hanno un’identità ben definita e ti mettono in difficoltà nel giocare la palla. Da parte nostra servirà grande equilibrio e concentrazione, perché penso che la partita potrebbe essere decisa dagli episodi».

Sullo stato di forma della propria squadra il tecnico romagnolo ha riconosciuto grande abbondanza nelle scelte: “La mia squadra è in salute. Tranne Casiraghi, che è squalificato, ho a disposizione tutti i miei giocatori. C’è grande concentrazione per cercare di portare a casa il risultato e difendere la posizione in classifica. Contro la Ternana abbiamo dimostrato di essere in grande crescita. Abbiamo creato tante occasioni da gol, senza però essere riusciti a chiudere la gara. Durante la settimana ho insistito sul fatto che dobbiamo capitalizzare le occasioni che ci vengono concesse. Sul piano difensivo siamo tornati a concedere poco ai nostri avversari.”