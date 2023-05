Serie B, il Südtirol attende il Cittadella rinnovando fino al 2025 il capitano Tait

Uno dei protagonisti della cavalcata stagionale del Süd Tirol, capitan Fabian Tait, ha rinnovato fino al 30 giugno 2025. In casa bolzanina c'è buon umore insomma, e non potrebbe essere diversamente per il prossimo rivale del Cittadella nella 37°giornata di campionato. Al Druso sabato sarà festa per i playoff conquistati e anche per il capitano tirolese, 322 presenze in maglia Süd Tirol e 22 reti all'attivo, l'occasione per celebrare un traguardo importante della sua carriera, come riconosce il Il direttore sportivo biancorosso, Paolo Bravo: «È un giocatore importante, che ha saputo costruirsi un valore nella realtà in cui vive. Non è banale e non è da tutti. Non ho dubbi sul fatto che questo rinnovo sia meritato, quello che mi aspetto da Fabian è che questo sia un ulteriore step nella sua crescita calcistica e serva a far crescere anche la nostra squadra. Per noi rappresenta un punto di riferimento importante».

In casa Cittadella tutto tace. O quasi. Embalo sarà out per la trasferta del Druso, così come Frare. Per quanto riguarda Asencio poche speranze, con una formazione quasi obbligata per Gorini, alla disperata ricerca dei tre punti decisivi per blindare la permanenza in Serie B. Domani rifinitura al Tombolato in mattinata, conferenza stampa ad ora di pranzo e poi partenza per Bolzano. La rotta è tracciata e in Alto Adige sono attesi più di 200 tifosi granata a supportare capitan Perticone e compagni.